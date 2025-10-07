  1. Inicio
Messi se despide de Jordi Alba y deja mensaje: "Se me va a hacer raro"

El futbolista argentino le dedicó un emotivo mensaje a Jordi Alba luego de que anunciara su retiro.

  • 07 de octubre de 2025 a las 16:09 -
  • Agencia EFE
Miami, Estados Unidos.

El futbolista argentino Leo Messi reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó un mensaje en redes sociales en el que señala que le va a "extrañar mucho".

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí... Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", escribió Messi en la publicación del lateral izquierdo español en Instagram.

Jordi Alba, que jugó con el astro albiceleste en el Barcelona y ahora lo hace en el Inter Miami, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

El español fue uno de los mejores socios de Messi en el Barcelona, en el que compartieron vestuarios durante nueve temporadas (2012-13 a 2020-2021).

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

