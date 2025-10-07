Messi se despide de Jordi Alba y deja mensaje: "Se me va a hacer raro"

Miami, Estados Unidos.

El futbolista argentino Leo Messi reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó un mensaje en redes sociales en el que señala que le va a "extrañar mucho".

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí... Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", escribió Messi en la publicación del lateral izquierdo español en Instagram.