Real Madrid pierde a crack para la vuelta ante Bayern Múnich

Madrid, España.

El Real Madrid sufrió este martes una dolorosa derrota de 1-2 ante Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, la mejor competición de clubes de Europa.

A la caída en casa se le suma de que el equipo merengue que dirige Arbeloa no podría contar con uno de los futbolistas más importante que tiene el cuadro blanco.

El francés Aurélien Tchouameni no jugará el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid al ver la tarjeta amarilla este martes en el partido de ida.