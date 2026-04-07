Real Madrid pierde a crack para la vuelta ante Bayern Múnich

El Real Madrid sufrió este martes una dolorosa derrota de 1-2 ante Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, la mejor competición de clubes de Europa.
A la caída en casa se le suma de que el equipo merengue que dirige Arbeloa no podría contar con uno de los futbolistas más importante que tiene el cuadro blanco.
El francés Aurélien Tchouameni no jugará el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid al ver la tarjeta amarilla este martes en el partido de ida.
El centrocampista galo vio la cartulina en el minuto 36 al cometer falta sobre su compatriota Michael Olise. Tchouameni era uno de los seis apercibidos del Real Madrid junto a Mbappé, Vinicius, Huijsen, Bellingham y Carreras.
"Tenemos que seguir, dar todo y no sabemos lo que va a pasar ahí. Si jugamos a nuestro nivel, seguro que vamos a hacer cosas grandes ahí", expuso en 'Movistar' tras el choque en el Santiago Bernabéu.
"Sabemos que jugamos contra un equipo 'top' mundial, pero durante el partido, después de minutos y minutos, hemos tenido la posibilidad de jugar un poquito más al fútbol, hemos hecho una buena segunda parte y tenemos que seguir por ahí para ganar el partido allí", dijo.
En cualquier caso, Tchouameni consideró que tienen que "hacer las cosas mejor" que en el duelo de este martes."Hemos hecho buenas cosas, pero cuando empezamos 0-2 seguro que es más difícil. Tenemos confianza y vamos a hacer algo la próxima semana", añadió.