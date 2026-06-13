Dolor y tristeza: familiares y amigos despiden a la querida chef Sandra Díaz

En Tegucigalpa se desarrolló este sábado la misa de cuerpo presente de la reconocida chef y comunicadora hondureña Sandra Díaz, quien será sepultada este mismo día en la capital tras su fallecimiento que ha generado consternación.
El féretro de la chef Sandra Díaz fue ingresado desde temprano a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en la colonia 15 de Septiembre para la misa de cuerpo presente.
Durante el acto fúnebre, allegados expresaron su tristeza y dolor por la repentina partida de la chef Sandra, recordada por su trayectoria en la gastronomía y la televisión hondureña.
Familiares, amigos y colegas de la chef asistieron a la parroquia para brindarle el último adiós, en una jornada que ha estado acompañada de muestras de solidaridad y acompañamiento.
Así se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de la querida chef Sandra Díaz en la parroquia Santa Teresa de Jesús.
Luego de que concluyó la misa de cuerpo presente, el ataúd con los restos mortales de la chef fue trasladado hacia un cementerio de Tegucigalpa donde se realizará el sepelio en horas del mediodía.
Las investigaciones en torno a la muerte de la chef y presentadora hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández continuaron ayer viernes con nuevas diligencias orientadas a esclarecer las causas de su muerte.
En un inicio se conoció que Sandra Díaz se había sometido a un procedimiento facial conocido como "cóctel para el rostro", una técnica de mesoterapia facial, utilizada para hidratar profundamente la piel con el objetivo de lograr un rostro más firme y rejuvenecido.
La repentina muerte de la chef y la presentadora de televisión ha causado conmoción entre familiares, amigos y el gremio de la comunicación en Honduras.
El fallecimiento ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio, fecha en la que también celebraba su cumpleaños número 46, lo que ha generado aún más impacto entre quienes la conocían.
Como parte del proceso investigativo, personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses se trasladó hasta la funeraria en la capital hondureña donde eran velados sus restos, para realizar la toma de muestras adicionales.
Tras explicar a los familiares el motivo de la diligencia, el cuerpo fue trasladado temporalmente a un área privada de la funeraria, donde médicos forenses realizaron la extracción de muestras, proceso que se extendió por varias horas.
Las muestras serán sometidas a análisis especializados en los laboratorios de Medicina Forense y se incorporarán a los estudios ya realizados durante la autopsia médico-legal.
De acuerdo con información preliminar, estos análisis buscan determinar si los medicamentos administrados mediante inyecciones tuvieron alguna relación con la muerte de la chef o descartar esa hipótesis.
Según las investigaciones, la presentadora acudió a un centro médico tras sentirse mal luego de recibir una inyección, donde posteriormente comenzó a deteriorarse su estado de salud.
El mediodía del miércoles, Sandra Díaz habría manifestado un fuerte dolor entre la espalda y el cuello, por lo que acudió junto a su compañero de vida al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), en Tegucigalpa.
Alrededor de la 1:00 de la tarde fue atendida por el médico a cargo y, cerca de las 2:00 de la tarde, se le aplicó una inyección en la zona de la nuca como parte del tratamiento.
Poco después, la chef habría comenzado a sentir una “electricidad” en su cuerpo y colapsó, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin obtener respuesta.
Posteriormente fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.
Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde figuras de la televisión, la gastronomía y el periodismo han lamentado profundamente su partida.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer con precisión las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades en el caso.