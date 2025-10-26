Barcelona, indignado: ¿Gol de Bellingham no debió de haber contado?

Madrid, España.

Un penal cometido de Lamine Yamal a Vinicius que luego el VAR lo invalidó más un golazo de Mbappé también anulado, fueron controversias en donde el madridismo se sintipo indignado con los encargados de impartir justicia.

La polémica arbitral no paró en el primer tiempo del intenso clásico español entre Real Madrid y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España.

Sin embargo, también en el FC Barcelona han mostrado su indignación contra el arbitraje ya que denuncian que el gol marcado por Jude Bellingham no debió de haber sido validado en el tramo final de la primera parte.

El volante inglés marcó a los 43 minutos ya sobre el cierre del primer tiempo al llegar al área y empujar la pelota cuando estaba completamente solo tras un cabezazo de Militao.

La molestia en todo el conjunto culé se basa a que el central Dean Huijsen le cometió una posible falta a Pau Cubarsí, por lo que impidió que el defensor español pudiera despejar la pelota.