  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona, indignado: ¿Gol de Bellingham no debió de haber contado?

Molestia en el conjunto culé con el gol del Real Madrid sobre el cierre del primer tiempo.

  • 26 de octubre de 2025 a las 10:23 -
  • German Alvarado
Barcelona, indignado: ¿Gol de Bellingham no debió de haber contado?

Previo al gol de Bellingham, en el FC Barcelona reclamaron una falta sobre Cubarsí.
Madrid, España.

La polémica arbitral no paró en el primer tiempo del intenso clásico español entre Real Madrid y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España.

Un penal cometido de Lamine Yamal a Vinicius que luego el VAR lo invalidó más un golazo de Mbappé también anulado, fueron controversias en donde el madridismo se sintipo indignado con los encargados de impartir justicia.

Real Madrid vs Barcelona: así vivimos minuto a minuto del triunfo blanco en el Clásico

Sin embargo, también en el FC Barcelona han mostrado su indignación contra el arbitraje ya que denuncian que el gol marcado por Jude Bellingham no debió de haber sido validado en el tramo final de la primera parte.

El volante inglés marcó a los 43 minutos ya sobre el cierre del primer tiempo al llegar al área y empujar la pelota cuando estaba completamente solo tras un cabezazo de Militao.

La molestia en todo el conjunto culé se basa a que el central Dean Huijsen le cometió una posible falta a Pau Cubarsí, por lo que impidió que el defensor español pudiera despejar la pelota.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias