Real Madrid -Barcelona: Yamal le cometió penal a Vinicius, pero el VAR lo salvó

Madrid, España.

Vinicius se alistaba para rematar cuando el '10' azulgrana metió la pierna para intentar frenarlo, lo que muchos en el estadio reclamaron como pena máxima.

El Clásico español comenzó con polémica. Apenas estaba iniciando el encuentro cuando Vinicius cayó dentro del área del Barcelona por una acción con Lamine Yamal y todo el Santiago Bernabéu pidió penal.

Incluso el árbitro Soto Grado había señalado la infracción, pero segundos más tarde fue llamado por el VAR para revisar la jugada, ya que sus asistentes consideraban que no había argumentos para pitarlo.

El silbante fue a revisar el posible penal para el Real Madrid y terminó cambiando de su decisión. Lamine se plantó primero para sacarle el balón a Vinicius, que terminó impactando con la pierna de su adversario.



En todo caso, se salvó el conjunto azulgrana en el amanecer del compromiso.



"Ataque de locura del VAR en el Real Madrid - Barcelona.Lamine Yamal mete el pie, sin llegar al balón en ningún momento, por delante del remate de Vinicius. Es penalti. Incomprensible intervención del VAR y falta de personalidad de Soto Grado", señaló la cuenta Archivo VAR, especialista en debatir temas arbitrales.

