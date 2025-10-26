Real Madrid vs Barcelona: así vivimos minuto a minuto del triunfo blanco en el Clásico

Madrid, España.

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!

¡FINAL DEL PARTIDO! El Real Madrid se lleva el Clásico, vence por 2-1 al Barcelona y se adueña del liderato de la Liga Española.

Min.90+10 ¡TARJETA ROJA! Pedri ve la segunda amarilla y se va expulsado en el Barcelona por falta contra Tchouaméni.

Min.90+9 ¡TARJETA AMARILLA! Fermín López es amonestado en el Barcelona por falta contra Dani Ceballos.

Min.90+9 Salva Szczesny un disparo de Rodrygo que buscó su gol.

Min.90+7 ¡CAMBIO EN EL BARCELONA! Entra Gerard Martín y sale Alejandro Baldé.

Min.90+1 Se añaden NUEVE MINUTOS más en esta segunda parte.

Min.90 ¡DOS CAMBIO EN EL REAL MADRID! Entran Gonzalo García y Dani Ceballos y salen Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Min.83 ¡CAMBIO EN EL BARCELONA! Ingresa Roony Bardghji y sale Pau Cubarsí.

Min.81 ¡Posición adelantada! Kylian Mbappé es pillado en fuera de juego.

Min.78 Ya está Vinicius de regreso en el banquillo tras su tremenda molestia por salir de cambio. ¿Qué dirá Xabi Alonso tras el partido?

Min.74 ¡DOBLE CAMBIO EN EL BARCELONA! Ronald Araújo y Marc Casadó ingresan y salen Eric García y Ferran Torres.

¡BRUTAL ENFADO DE VINICIUS! El brasileño no se cree que salga de cambio, se queja al salir de la cancha, va diciendo de todo y se va directamente al vestuario.

Min.72 ¡DOBLE CAMBIO EN EL REAL MADRID! Xabi Alonso mete a Rodrygo y Carvajal y salen Vinicius y Fede Valverde.

Min.68 ¡GOL ANULADO AL REAL MADRID! Había marcado Bellingham, pero el línea señaló una posición adelantada.

Min.66 ¡CAMBIO EN EL REAL MADRID! Ingresa Brahim Díaz y se va Arda Güler.

Min.64 Fede Valverde se tira al suelo, pero parece que seguirá en el partido.

Min.62 Disparo totalmente desviado de Lamine Yamal. Se va afuera del arco del Real Madrid. No está bien el joven crack culé.

Min.57 ¡TARJETA AMARILLA! Dean Huijsen es amonestado en el Real Madrid por una dura falta contra Fermín López.

Min.54 Buena jugada de Fermín López, se planta en la fronta del área y su disparo lo detiene Courtois.

Así le detuvo Wojciech Szczęsny el penal a Mbappé

Min.52 ¡FALLA MBAPPÉ EL PENAL! El francés cobra desde los doce pasos y el portero Wojciech Szczęsny adivina el disparo. ¡Se salva el Barcelona!

Min.50 ¡PENAL PARA EL REAL MADRID! Soto Grado revisó en el VAR la jugada y marca la mano de Eric García en el área culé.

Min.48 ¡MANO EN EL ÁREA DEL BARÇA! Un centro de Jude Bellingham pega en la mano de Eric García. Piden penal los jugadores del Real Madrid.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! Vuelven los jugadores al campo. Real Madrid lo gana 2-1 al Barcelona. ¡No hay cambios!

¡MEDIO TIEMPO! Un gol de Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 ponen por delante al Real Madrid al descanso en el Clásico ante un FC Barcelona (2-1) en el que marcó Fermín López en el 38 tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler.

Una primera mitad en la que el árbitro César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3. En el 12, Mbappé marcó, pero el gol no fue válido por partir en posición de fuera de juego. Además, en el minuto 45, Mbappé volvió a marcar y volvió a ser anulado por fuera de juego.

Min.45+6 Vinicius con la última jugada, deja atrás a Koundé con una bicicleta y su remate lo bloqueó Eric García.

Min.45+5 Disparo de volea de Ferran Torres que atrapa Courtois.

Min.45+1 ¡OTRO GOL ANULADO A MBAPPÉ! El francés marcó de nuevo, pero en clara posición adelantada.

Min.45 Se agregan seis minutos más en este primer tiempo.

Vinicius ganó la línea de fondo, levantó el centro al segundo palo donde gana Militao el salto a Baldé, se queja Cubarsí de un choque con Huijsen y Jude Bellingham pone el pie para empujar la pelota al fondo de la red.

Min.42 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE BELLINGHAM!

Min.41 ¡TARJETA AMARILLA! Pedri es amonestado en el Barcelona por falta contra Vinicius.

Errorazo de Arda Güler perdiendo el balón con Pedri, pase para Rashford que asiste atrás a la llegada de Fermín López que no perdona a Courtois y marca el empate del Barcelona 1-1.

Min.38 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL BARCELONA! ¡GOLAZO DE FERMÍN LÓPEZ!

Min.37 ¡Otra salva de Szczesny! El portero polaco detiene el derechazo de Jude Bellingham.

Min.35 Salva Szczesny al Barcelona tras un disparo de Vinicius, que le pegó muy suave.

Min.34 Disparo de Ferran Torres que va a las manos de Tibu Courtois.

Kylian Mbappé celebrando su golazo y Lamine Yamal, en primer plano.

Min.30 ¡TAPADÓN! Pase de Tchouaméni al área, se tira Dean Huijsen con todo y saca una gran mano Szczesny para evitar el segundo gol del Real Madrid.

Min.24 ¡TARJETA AMARILLA! Fede Valverde es amonestado en el Real Madrid por una falta contra Marcus Rashford.

Espectacular asistencia de Jude Bellingham para Kylian Mbappé que queda solo ante Szczesny y con un derechazo marca el 1-0 del Real Madrid ante el Barcelona.

Min.21 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID! ¡GOLAZO DE MBAPPÉ!

Min.18 Así está el Clásico: Barcelona domina el balón, lo tiene, pero el Real Madrid es el que está creando más peligro en el partido.

¡MILIMÉTRICO! La posición adelantada que se le marcó a Mbappé en su golazo anulado.

Min.14 ¡SE ANULA EL GOL DE MBAPPÉ! Por muy poco, milimétrico, se invalida el golazo del francés por una posición adelantada. ¡Tenemos más polémica en el Clásico!

Arda Güler recupera el balón en campo del Barcelona, la recoge Kylian Mbappé y le pega desde fuera del área para vencer a Szczesny. ¡QUÉ GOLAZO!

Min.12 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID! ¡GOLAZO DE MBAPPÉ!

Min.9 ¡PRIMERA AVISO DE LAMINE! Yamal sacó un remate de zurda que salió desviado del arco de Courtois.

Min.5 ¡NO HAY PENAL! El árbitro va al VAR y cambia su decisión. Pitó falta de Vinicius en ataque. Lamine Yamal metió el pie, y el brasileño lo golpeó al español en su intento por disparar.

El árbitro Soto Grado pitó penal por una falta de Lamine Yamal sobre Vinicius. Reclaman los jugadores del Barcelona al juez central.

Min.2 ¡PENALLLLLLLLL PARA EL REAL MADRID!

Min.1 ¡UYYY! Errorazo de Dean Huijsen en la salida del balón y salva Camavinga un disparo de Marcus Rashford.

¡COMIENZA EL PARTIDO! Real Madrid y Barcelona ya disputan el Clásico por el liderato de la Liga Española.

Salen los equipos titulares del Real Madrid y Barcelona al verde del Santiago Bernabéu. Se saludan los protagonistas.

Lamine Yamal enciende al madridismo con su último mensaje en Instagram. El jugador culé subió a sus historias una foto suya en uno de los últimos Clásicos y con algunos madridistas de fondo en la grada increpándole.

La camiseta que usará el Barcelona hoy en el Clásico.

Por el escudo.

Por los colores.

Por la afición. pic.twitter.com/pNl7vI6fEl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2025

El espectacular recibimiento de la afición del Real Madrid al equipo a su llegada al Santiago Bernabéu.

El árbitro César Soto Grado será el encargado de pitar hoy el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Ronald Araujo se queda en el banco de suplentes, la pareja de centrales la forman Eric García y Pau Cubarsí.

LA ALINEACIÓN DE BARCELONA RECIÉN SALIDA DEL HORNO: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine, Fermín, Ferran y Rashford.

La presencia de Fede Valverde como lateral derecho, con Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold recuperados de sus lesiones, y la entrada de Dean Huijsen, tras un problema muscular, y Eduardo Camavinga, son las apuestas de Xabi Alonso en su primer clásico como técnico del Real Madrid. El entrenador tolosarra introduce dos cambios en el equipo titular, respecto al que inició ante la Juventus en la Champions, con la entrada de Huijsen, recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid, y de Camavinga en el centro del campo. Raúl Asencio y Brahim Díaz pierden su puesto y comienzan en el banquillo, como Franco Mastantuono por segundo partido consecutivo.

EL 11 TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

¡ATENCIÓN! Ya tenemos la alineación titular del Real Madrid: Xabi Alonso apuesta por Fede Valverde de lateral; Dean Huijsen y Eduardo Camavinga novedades.

Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico que detiene el mundo del fútbol: Real Madrid vs Barcelona. Partidazo para definir al líder de la Liga Española 2025-2026 en la jornada 10.