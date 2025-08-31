Barcelona deja escapar la victoria y se va con un amargo empate

España.

El equipo madrileño no tardó en devolverle la clara ocasión. Fue solo seis minutos después cuando el rumano Andrei Ratiu, con un disparo a bocajarro, puso a prueba a Joan García, que resolvió con acierto la ocasión.

El conjunto azulgrana, consciente de la presión alta de su rival, saltó al césped con una marcha más que el Rayo , que a punto estuvo de encajar el primer gol a los seis minutos con un disparo de Raphinha que se marchó desviado.

El Barcelona , con la actuación destacada de su portero, Joan García, que salvó a su equipo con sus paradas, sumó un punto en Vallecas (1-1) ante el Rayo, que supo reponerse al tanto inicial de Lamine Yamal para igualar en la segunda parte por medio de Fran Pérez.

Ferran Torres salió de inicio como apuesta de Hansi Flick para su ataque pese a la disponibilidad de Robert Lewandowski y trató de buscar sus espacios entre la zaga del Rayo, que lo vigiló concienzudamente para no dejarle actuar, como el pase que le dio Raphinha y que no logró rematar dentro del área al irse al suelo con todo un favor.

El empuje del Barcelona tuvo su recompensa a los 39 minutos, cuando Lamine Yamal abrió el marcador de penalti tras ser derribado dentro del área por Pep Chavarría en una acción que el VAR no pudo revisar al no funcionar correctamente durante la primera mitad.

El gol dejó tocado al Rayo y esos minutos de aturdimiento pudieron costarle caro, ya que en el tiempo añadido de la primera mitad Dani Olmo lanzó una volea en un balón muerto que se marchó por encima del larguero.

El descanso le vino bien al equipo madrileño, que refrescó ideas y, nada más comenzar la segunda parte, avisó de su atrevimiento con una ocasión muy clara de Isi Palazón que desbarató Joan García con una mano providencial.

El Barcelona , ​​mejor en el juego táctico, combinativo, hizo sufrir al Rayo con el balón en los pies de Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, pero el equipo madrileño también supo hacer daño al conjunto culé. Se dio cuenta de su fragilidad a balón parado y, a los 66 minutos, Isi Palazón puso un córner al segundo palo que Fran Pérez, totalmente solo, remató de volea a gol.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera parte, el gol dio alas al Rayo y sembró de dudas al Barcelona, ​​que no encontró en Marcus Rashford y Lewandowski el aire fresco que necesitaba. Los dos estuvieron desasistidos y poco participativos, en parte por el buen hacer de los centrales rayistas.

El que se hizo 'gigante' para salvar a su equipo fue Joan García , que encadenó dos paradas de mucho mérito a disparo de Fran Pérez y Jorge de Frutos en sendas jugadas a la contra. Fueron los minutos de mayor sufrimiento del Barcelona, ​​que acabó el partido resignado y sin encontrar la forma de desenmarañar el entramado defensivo del Rayo ideado por Iñigo Pérez.

- Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde (Gerard Martín, 78); De Jong, Pedri, Dani Olmo (Fermín, m.62); Lamine Yamal, Raphinha (Rashford, m.62) y Ferran Torres (Lewandowski, m.78).

1 - Barcelona: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Oscar Valentín, m.76), Chavarría; Unai López (Fran Pérez, m.59), Pathé Ciss; Isi ('Pacha' Espino, m.90), Pedro Díaz, Álvaro García (Gumbau, m.90); y De Frutos (Camello, m.76).

Goles: 0-1, M.39: Lamine Yamal, de penalti. 1-1, M.66: Fran Pérez.

Árbitro: Mateo Busquets (comité balear). Amonestó a Batalla (m.38), Trejo (44), Unai López (45), Chavarría (93), del Rayo; ya Koundé (56), del Barcelona.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 14.000 espectadores. EFE