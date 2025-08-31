Tabla de LaLiga: así quedó tras primer tropiezo del Barcelona; Real Madrid sonríe

¡Tropiezo! El Barcelona de Hansi Flick no la pasó bien este domingo y sufrió su primer revés en LaLiga EA Sports 2024-2025 tras igualar 1-1 ante el Rayo Vallecano en su visita al Estadio de Vallecas por la jornada 3.
Los azulgranas comenzaron ganando con un tanto de penal de Lamine Yamal en el minuto 40, sin embargo, Fran Pérez le dio la igualada a los locales. Este resultado, lo hace bajar más en la tabla de posiciones, luego de los triunfos del Real Madrid ante Mallorca (2-1) y del Athletic CLub ante el Real Betis (1-2).
Real Madrid lidera en la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 9 unidades y en el segundo lugar, sorpresivamente se encuentra el Athletic Club con la misma cantidad; son los únicos equipos con tres partidos ganados.
Ya en el tercer lugar se posiciona el Villarreal con 7 unidades, mientras que el Barcelona baja más en la tabla de posiciones con 7 puntos, luego del tropiezo ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas.
El RCD Espanyol le sigue en el quinto lugar con igual puntaje, seguido del Getafe con 6, Elche y Real Betis con 5. Por su parte, Valencia es noveno con 4, décimo Rayo Vallecano con 4 y el Alavés cuenta con 4 unidades.
Tabla de posiciones de LaLiga EA Sports
La Real Sociedad y el Atlético de Madrid han tenido decepcionantes inicios; se encuentran en el lugar 16 y 17 en la tabla de posiciones con apenas 2 puntos cada uno y rozan la zona roja en las primeras tres jornadas de LaLiga EA Sports.
Solo superan por el R. C. D. Mallorca con 1 punto y el Levante de Kevin Arriaga con el Girona son los últimos, unidos con ningún punto luego de sus primeros encuentros disputados.