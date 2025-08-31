Tabla de LaLiga: así quedó tras primer tropiezo del Barcelona; Real Madrid sonríe

Barcelona, España.

¡Tropiezo! El Barcelona de Hansi Flick no la pasó bien este domingo y sufrió su primer revés en LaLiga EA Sports 2024-2025 tras igualar 1-1 ante el Rayo Vallecano en su visita al Estadio de Vallecas por la jornada 3.

Los azulgranas comenzaron ganando con un tanto de penal de Lamine Yamal en el minuto 40, sin embargo, Fran Pérez le dio la igualada a los locales. Este resultado, lo hace bajar más en la tabla de posiciones, luego de los triunfos del Real Madrid ante Mallorca (2-1) y del Athletic CLub ante el Real Betis (1-2).

Real Madrid lidera en la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 9 unidades y en el segundo lugar, sorpresivamente se encuentra el Athletic Club con la misma cantidad; son los únicos equipos con tres partidos ganados.