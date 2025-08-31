  1. Inicio
  2. · Deportes

Indignación tras polémico penal a favor del Barcelona ante Rayo Vallecano

Polémica arbitral en la Liga española con lo ocurrido en el duelo entre Rayo Vallecano y Barcelona.

  • 31 de agosto de 2025 a las 14:28 -
  • German Alvarado
Indignación tras polémico penal a favor del Barcelona ante Rayo Vallecano

Momento donde Yamal recibió la supuesta falta dentro del área en una acción que se marcó como penal.
Madrid, España.

Indignación en España y el resto del mundo por un penal sancionado a favor del Barcelona en el duelo ante Rayo Vallecano en choque correspondiente a la tercera jornada de la Liga española.

Cuando el juego estaba empatado sin goles se jugaban 38 minutos del primer tiempo, la polémica arbitral se hizo presente al sancionarse una controversia falta desde los 12 pasos para el conjunto blaugrana que dirige Hansi Flick.

Barcelona deja escapar la victoria y se va con un amargo empate

Lamine Yamal ingresó al área, hizo un recorte para quitarse la marca un rival, luego llegó Josep María Chavarría para intentar quitar la esférica y el talentoso jugador del cuadro culé se lanzó para quejarse de una infracción.

El árbitro lo cobró como penal ante las protestas de todos los jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Rayo Vallecano ya que sintieron que no había absolutamente nada.

Yamal tomó la esférica y a los 40 minutos su lanzamiento fue impecable ya que engaño por completo al arquero del conjunto rival y así se abrió el marcador de forma polémica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias