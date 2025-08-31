Indignación tras polémico penal a favor del Barcelona ante Rayo Vallecano

Madrid, España.

Cuando el juego estaba empatado sin goles se jugaban 38 minutos del primer tiempo, la polémica arbitral se hizo presente al sancionarse una controversia falta desde los 12 pasos para el conjunto blaugrana que dirige Hansi Flick .

Indignación en España y el resto del mundo por un penal sancionado a favor del Barcelona en el duelo ante Rayo Vallecano en choque correspondiente a la tercera jornada de la Liga española .

Lamine Yamal ingresó al área, hizo un recorte para quitarse la marca un rival, luego llegó Josep María Chavarría para intentar quitar la esférica y el talentoso jugador del cuadro culé se lanzó para quejarse de una infracción.

El árbitro lo cobró como penal ante las protestas de todos los jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Rayo Vallecano ya que sintieron que no había absolutamente nada.

Yamal tomó la esférica y a los 40 minutos su lanzamiento fue impecable ya que engaño por completo al arquero del conjunto rival y así se abrió el marcador de forma polémica.