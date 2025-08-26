Hansi Flick descarta a tres jugadores del Barça y define el futuro de Marc Casadó​​​​​​

El FC Barcelona afronta días decisivos antes del cierre del mercado, con dos prioridades claras: dar salida a jugadores que no entran en los planes de Hansi Flick
El nuevo técnico blaugrana, Hansi Flick, ya ha dejado claro quiénes no entran en su proyecto. En una decisión contundente, ha descartado a Oriol Romeu, Héctor Fort e Iñaki Peña, tres jugadores que no tendrán protagonismo bajo su mando y cuya salida se considera prioritaria para equilibrar las cuentas.
Con estas bajas, el Barça busca hacer hueco para registrar a tres refuerzos clave: el portero Wojciech Szczesny, el prometedor delantero Roony Bardghji y el joven defensa Gerard Martín. Además, Hansi Flick habría tomado una decisión especial respecto a Marc Casadó, a quien valora como pieza importante de cara al futuro.
El caso de Oriol Romeu es el que parece más cerca de solucionarse. El futbolista de Ulldecona disputó la pasada campaña en calidad de cedido en Girona y no participó en la gira de pretemporada, a la espera de pactar con el club la rescisión de su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2026.
La baja del centrocampista abrirá el espacio necesario para la inscripción del defensa Gerard Martín, prioritaria para Flick, que valora la versatilidad del zaguero para ejercer de alternativa a Alejandro Balde en el lateral izquierdo y actuar también como central tras la inesperada marcha de Iñigo Martínez al fútbol saudí.
Sobre la situación de Iñaki Peña, el desenlace más probable es que el portero renueve su actual contrato, que vence en 2026, y salga prestado, con el Elche como principal candidato.
Mientras que Héctor Fort, con contrato hasta 2029, también apunta a una cesión.
Según los cálculos del club, estos movimientos permitirán dar de alta en LaLiga a Szczesny, que este verano firmó un nuevo contrato hasta junio de 2027, y a Roony Bardghji, joven extremo de 19 años fichado este verano del Copenhague, con un contrato de cuatro temporadas.
El aval de la directiva y la baja de Ter Stegen.
Con todo, la junta directiva del club, presidida por Joan Laporta, aprobó el pasado 13 de agosto un aval de siete millones de euros para cubrir el desequilibrio presupuestario generado por la masa salarial no inscribible del club -sobre todo por el gasto en el cuerpo técnico de Flick y en el fútbol formativo- la temporada pasada, paso previo y necesario para la inscripción de jugadores del primer equipo.
El espacio liberado por la lesión de larga duración del portero Marc-André ter Stegen facilitó que el 16 de agosto, horas antes de debutar en Son Moix ante el Mallorca, el Barça registrara en LaLiga a sus dos grandes refuerzos: el ariete Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, y el portero Joan García, fichado del Espanyol.
El Barcelona continúa fuera de la regla del 1:1
Aunque a comienzos del verano desde el club catalán confiaban en poder operar libremente en el mercado, fuentes de la entidad admiten a EFE que está prácticamente descartado que el Barcelona vuelva a la regla del 1:1 antes de que la presente ventana de fichajes cierre el 1 de septiembre.
Para ello, la auditora Crowe Global debía aceptar como ingresos los 100 millones por los que el club catalán cederá durante 30 años la explotación de 475 asientos VIP del Camp Nou a las empresas Forta Advisors Limited y New Era Visionary Group, y después LaLiga debía validarlo. Sin embargo, el primer paso aún no se ha efectuado.
Ante esta tesitura, el Barça podría estudiar la venta de Marc Casadó si llegara la oferta adecuada, pues el jugador cuenta con un buen cartel en el mercado, sobre todo en la Premier League, y en la plantilla hay siete futbolistas para tres puestos en el centro del campo.
Sin embargo, el Flick aclaró públicamente que desea la continuidad de Casadó y que el canterano quiere quedarse. No solo eso, sino que el técnico le dio la titularidad el pasado fin de semana frente al Levante, en un gesto parecido al efectuado anteriormente con Fermín López, al que tampoco quiere perder en este mercado de fichajes.