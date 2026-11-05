Portugal: Jorge Jesus responde al adiós de Cristiano Ronaldo y lanza un mensaje contundente

Lisboa, Portugal.

El seleccionador de fútbol de Portugal, Jorge Jesus, aseguró sobre el anuncio este jueves de Cristiano Ronaldo de dejar el combinado nacional que "la decisión es suya", tras varias semanas de tensiones entre ambos. "Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo", afirmó el técnico de la selección portuguesa en declaraciones al canal 11, al recalcar que él seguía contando con el delantero de 41 años, pero le que ahora toca "aceptar" su decisión. Y añadió que "siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección", aseveró de forma contundente el seleccionador de los lusos.

Jorge Jesus elogió el trabajo realizado en los 23 años de carrera del jugador, con el que coincidió en el Al-Nassr, definiéndolo como "una referencia mundial" y "un símbolo para la juventud portuguesa". "Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección", recalcó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Em exclusivo ao Canal 11, a reação de Jorge Jesus ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional:"O Cris é uma referência mundial, de Portugal, da Seleção. (...) Tenho de aceitar a decisão dele, mas vai estar sempre no coração dos portugueses."#Canal11 #FutebolEmPortuguês https://t.co/7SNmxvlxaN — Canal 11 (@Canal_11Oficial) November 5, 2026

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con un vídeo publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección". "Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó. El madeirense realizó este anuncio pocos días después de haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre. "Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'.

