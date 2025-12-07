Platense evita la derrota ante Génesis PN y saca empate en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

Concluyó la primera fase del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras y el Platense recibió en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés al Génesis PN. Los escualos igualaron 1-1 en su casa en el cierre de las vueltas regulares. A pesar que no fue un duelo cargado de ocasiones de gol hubo mucho ímpetu de parte de ambos conjuntos que ya tenían definido todo. Los Caninos quedaron eliminados y el Tiburón estaba clasificado a la siguiente ronda. Raúl Cáceres, técnico de Platense, no se guardó nada y envió a sus estelares liderados por el experimentado Georgie Welcome y la sensación goleadora Erick "Yio" Puerto.

Los Caninos llegaron con mucho honor y con cuatro bajas: Jonathan Paz y William Moncada, Héctor Castellanos e Ismael Santos. Los dos primeros por lesión y los otros dos por acumulación de amarillas. Los aficionados disfrutaron en el estadio Excélsior. "Yio" Puerto se perdió una clara, de frente remató y a las manos del meta de Balanta evitaron el primer gol. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Luego Ángel Tejeda hizo la personal frente a la zona baja de los selacios y sacó un zurdazo donde Orobio reaccionó espectacular. Seguidos, Carlos Pérez se perdió un mano a mano.

SEGUNDA PARTE

Cuando el esférico dio rebote en el poste atento estuvo en la cima el experimentado Oliver Morazán para enviar el balón a las redes y celebrar el 1-0 contra Platense al minuto 64. Y la respuesta de los locales no se hizo esperar, apareció nuevamente como goleador Aldo Fajardo demostrando que poco a poco está recuperando su nivel para establecer el 1-1. Platense cerró la competencia en la cuarta posición del torneo Apertura con 29 puntos, por encima de Real España que también logró 29 unidades, pero la mejor diferencia de goles fue para el Tiburón. Génesis PN, que inició con el técnico nacional Luis Alvarado en la competencia y después llegó el portugués Fernando Mira, concluyó en el puesto 9 con 18 puntos. Esto luego de pasar la sede de Comayagua a La Paz.

FICHA TÉCNICA DEL PLATENSE VS GÉNESIS PN