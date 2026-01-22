Extensa lista de colonias no tendrán luz en Honduras este viernes 23 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 23 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
El estado afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, el corte de energía se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando sectores como barrio El Bosque, barrio El Edén, parte del barrio Guanacaste, la Embajada de Estados Unidos en la avenida La Paz, supermercados Mas x Menos, así como las colonias La Reforma, El Manchén, San Pablo, Casamata, Jacarandas, Viera, Canaán, Guillén, Santa Rosa, Suazo Córdova, Bolívar, Villas del Río, Las Joyas, Modesto Rodas Alvarado, Las Minitas y parte de la colonia 21 de Octubre, entre otras zonas aledañas.
Asimismo, en el departamento de Comayagua, el suministro eléctrico será interrumpido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en una amplia zona urbana y rural, incluyendo sectores como el bulevar Roberto Larios, Plaza Millenium, la Universidad José Cecilio del Valle, Hospital y Clínicas del Valle, barrios Lourdes, Arriba y San Sebastián, así como colonias Tres Caminos, Brisas de Altamira, Jardines de Capiro, Vista del Valle, Los Jazmines, Nueva Esperanza y Miravalle, además de numerosas aldeas y comunidades cercanas.
Las labores también afectarán varias comunidades del departamento de La Paz, en el mismo horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., entre ellas Ajuterique, Lejamaní, Yarumela y la ciudad de La Paz, donde permanecerán sin energía instituciones públicas, centros educativos, hospitales, bancos, supermercados, iglesias y zonas comerciales, además de múltiples aldeas y sectores rurales del departamento.
De igual manera, otras zonas de Comayagua y alrededores, incluyendo el Aeropuerto Internacional Palmerola, áreas industriales, hospitales, centros comerciales, barrios, colonias y comunidades rurales de La Paz, Intibucá y Lempira, se verán impactadas por la suspensión del servicio eléctrico durante la jornada.
De igual forma, los cortes alcanzarán comunidades rurales y municipios como Generadora Aurora, Generadora CISA, Planes Santa María, Las Pavas, Pule, San José, Pueblo Viejo, Santa María, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz Opatoro, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, Suyapa, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Generación Corral de Piedras, Morazán, barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, San Juan Marcala, El Tablón, Chusmuy, Guanizalez, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Sirín, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquilaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario y San Esteban.
En el departamento de Comayagua, también se verá afectada la zona de Generación Churune, así como los barrios Cabañas, Independencia, Arriba, Abajo, Torondón y Zarcita; las colonias Mazarella, Mejicapa, Casa Blanca, San Martín, Los Almendros, Pinto, Fuerzas Armadas, Milagro de Dios, Voluntades Unidas, Iván Betancourth, 9 de Noviembre, Sagrado Corazón y Santa Martha; además de sectores como Comayagua Medical Center, Policía Nacional, Jarín, Las Anonas y la empresa Mejores Alimentos Recursos Naturales en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Finalmente, en San Pedro Sula, el corte de energía será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando la colonia Intersindicales, que incluye SITRATELH, SITRAUNAH, SITRAPLASH y SITRAIHSS, así como la colonia Serán, residenciales Casa Maya I, III y IV etapa, residencial El Portal, El Doral, Los Cedritos y el Instituto Honduras Corea.