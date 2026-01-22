Aldana insiste en no dejar la alcaldía a días de la toma de posesión de Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras

A tres días de la transición municipal, Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, reiteró este jueves que no entregará el cargo mientras no se realice un reconteo de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya oficializó como alcalde electo a Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional. Durante su último cabildo abierto, Aldana alzó la voz y llamó directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no avalar lo que considera un fraude electoral. “Respetables magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, no sean parte de otro pasaje vergonzoso en la vida pública de nuestro país. No sean parte de un fraude electoral”, expresó.

El edil capitalino aseguró que continuará luchando hasta que se cuenten los votos y afirmó contar con el respaldo de sus simpatizantes. "No vamos a parar de luchar hasta que se haga justicia. No vamos a dejar de luchar hasta que se cuenten los votos. He dicho muchas veces que no vamos a entregar el gobierno si no cuentan los votos", manifestó ante sus seguidores. Aldana también advirtió sobre posibles consecuencias personales y políticas derivadas de su postura. "Sé que esto traerá consecuencias, intentarán destruirme políticamente, me van a inventar de todo, sé que son capaces de meterme preso e incluso de quitarme la vida, pero también sé que detrás de esta lucha hay un gran componente de dignidad. La verdad siempre triunfa", sostuvo.

El alcalde reiteró que, a su criterio, ganó la elección y que está dispuesto a defender lo que considera correcto. “¿De qué sirve que nos convoquen a elecciones si no van a respetar nuestra voluntad?”, cuestionó.

Postura de Juan Diego Zelaya