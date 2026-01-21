Colectivos de Libre protestan frente a la CSJ por conteo de votos a favor de Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.

A cuatro días de la transición municipal y la toma de posesión de los nuevos alcaldes en Honduras, colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este miércoles una protesta en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir el conteo de votos correspondiente al Distrito Central, en apoyo al actual alcalde Jorge Aldana. La manifestación se llevó a cabo este 21 de enero, fecha en la que también se desarrolla la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, como parte del inicio del nuevo período legislativo.

Aunque los colectivos de Libre no lograron llegar hasta el Congreso Nacional, sí se concentraron frente a la sede del Poder Judicial, donde demandaron que se revisen nuevamente las actas electorales relacionadas con la elección municipal en el Distrito Central.

Los manifestantes expresaron su respaldo a Aldana y solicitaron que se realice un conteo total de los votos. "Ahorita nosotros necesitamos que se cuenten los votos de todos los ciudadanos y que se restituya la verdad y la justicia. Si son justos, ellos decretarán que se cuenten todas las actas", expresó uno de los manifestantes. Pese a las consignas y la presión ejercida durante la manifestación, los colectivos permitieron el ingreso de alcaldes y regidores provenientes del interior del país que acudieron a la Corte Suprema de Justicia para realizar trámites relacionados con la transición municipal.

Transición municipal en marcha