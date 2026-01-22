Bombazo del Inter Miami: Messi lo llamó y será uno de los fichajes más caros de MLS

El Inter Miami sorprende a todos con un bombazo en el mercado de pases, ya tiene todo acordado para el traspaso de uno de los mejores delanteros del continente y Lionel Messi fue decisivo para lograrlo ya que llamó personalmente al futbolista. ¡Será uno de los fichajes más caros de la MLS!
El Inter Miami conquistó en 2025 su primer título de campeón de la MLS de Estados Unidos, pero el equipo rosa no se conforma y buscará agigantar su historia en este 2026.
Lionel Messi está siendo clave en la planificación de la nueva temporada de la franquicia de Fort Lauderdale y ha tenido cierta participación con algunos fichajes que ha realizado el equipo rosa.
De acuerdo con los últimos reportes, el astro argentino ha convencido a uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano para llegar al Inter Miami, con la aprobación del entrenador Javier Mascherano.
El Inter Miami está a punto de concretar una de las transferencias más costosas en la historia de la Major League Soccer, tras alcanzar un acuerdo con Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano procedente del CF Monterrey.
Rayados de Monterrey e Inter Miami tienen todo acordado para cerrar una de las transferencias más importantes del mercado invernal, con la incorporación de Germán Berterame al cuadro de ‘Las Garzas’.
Los rumores finalmente se confirmaron y Germán Berterame será jugador del Inter Miami, el delantero que actualmente está con la Selección de Méxica que se enfrentará a Panamá y Bolivia esta semana, será compañero de Lionel Messi la próxima temporada en la MLS
De acuerdo con información publicada por The Athletic, Inter Miami y Monterrey están intercambiando la documentación final para sellar la transferencia del goleador que se convertirá en uno de los diez fichajes más caros de la liga estadounidense.
El Inter Miami pagará la suma de 15 millones de dólares por el fichaje de Germán Berterame, goleador nacido en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina.
Rayados, presidido por 'Tato' Noriega, finalmente aceptó la oferta del Inter Miami de 15 millones de dólares, aunque en principio se negó a aceptar el ofrecimiento del campeón de la MLS pues la cláusula de salida de Germán Berterame era de 20 millones de dólares a cambio de un contrato de tres temporadas.
Vale la pena resaltar que Germán Berterame además tiene opción a ampliar un año más esas tres temporadas, que evidentemente dependerá de su rendimiento pues recordemos que el delantero naturalizado mexicano tiene 27 años y además llega para reforzar el ataque del Inter Miami que además busca este año sumar un título internacional a su reciente historia.
"Se va Berterame por 15 millones de dólares. 265 millones de pesos al día de hoy, esa es la buena noticia; la mala es que no nos va a tocar toda la lana, sólo el 65% y al Atlético de Madrid 35%", afirma Willlie González, periodista regiomontano que sigue muy de cerca todo lo que se vive en Rayados.
Del monto total de la operación, el Monterrey recibirá el 65 por ciento, es decir, cerca de 10 millones de dólares, mientras que el resto corresponderá al Atlético de Madrid, institución que conservaba un porcentaje de los derechos del futbolista.
Lionel Messi fue clave para su fichaje. El astro rosarino le marcó por teléfono personalmente a Germán Berterame para convencerlo de que fiché con el Inter Miami, según informó el periodista Diego Armando Medina. La llamada hizo efecto y el delantero de Rayados jugará en la MLS.
"Me encantaría que vinieras, nuestra situación en el equipo es bastante buena, somos protagonistas, estamos buscando cosas importantes este año y si vienes para acá te voy a arropar, dando mi aval", fue el mensaje que, según Medina, le transmitió Messi a Germán Berterame. Ambos se conocieron cuando se enfrentaron en la Champions de Concacaf en 2024.
La intervención directa de Messi podría ser el factor decisivo que convenció a un futbolista que pareciá quedarse en Monterrey al menos un torneo más y terminar de convencer a Javier 'Vasco' Aguirre para formar parte de la selección mexicana de cara al Mundial.
El delantero se despidió de Monterrey con un gol en el triunfo de Rayados sobre Mazatlán del pasado fin de semana y había convertido un gol también a Necaxa, anotaciones que además le sirvieron para seguir siendo tomado en cuenta por Javier Aguirre en esta última convocatoria al Tri.
Germán Berterame ha mantenido una regularidad goleadora en la Liga MX desde su llegada en 2019, primero con el Atlético San Luis y posteriormente con el Monterrey. Suma 68 goles y 15 asistencias con los Rayados, incluyendo 27 tantos durante 2025 —tres de ellos en el Mundial de Clubes de la FIFA—.
La salida de Germán Berterame representa una baja sensible para el Monterrey, pero también una operación significativa en lo económico, mientras que para el Inter Miami significa sumar a un delantero probado, con experiencia internacional y en plenitud futbolística.
Para el Inter Miami este 2026 es un año en el que además de buscar retener el título de la MLS, también buscará ganar por primera vez en su historia la Concacaf Champions Cup, algo que le quedó pendiente a las Garzas y a Lionel Messi, que por si esto fuera poco, no quiere irse del fútbol de los Estados Unidos sin ganar este trofeo.