Ana García pide a Trump restituir visas a su familia para reunirse con JOH

Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, pidió a Donald Trump, mandatario estadounidense, restituir las visas a ella y sus hijos para poder reunirse con Hernández en aquel país. Hernández fue indultado el pasado 1 de diciembre. "Respetuosamente solicitamos a la Administración (de Trump) que se nos restituyan las visas para que nuestra familia pueda reunificarse", indicó García en un mensaje en la red social X.

La exprimera dama afirmó que su familia ha sido víctima de una "persecución injusta", que incluyó la revocación de sus visas y "cuatro dolorosos años de separación como resultado de una cacería de brujas de la administración (de Joe) Biden", quien fue presidente de EE.UU. en el período 2021-2025. Hernández fue condenado en junio de 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas, e indultado en diciembre pasado por Trump, quien sostuvo que el proceso judicial contra el exmandatario hondureño constituyó una injusticia.

En nombre de mi familia y en el mío propio, le expreso mi más profundo agradecimiento a usted, @RogerJStoneJr, por decir la verdad.



Mi familia ha sufrido una persecución injusta, la revocación de nuestras visas y cuatro dolorosos años de separación como resultado de una cacería... https://t.co/dK378ygTKT — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) January 22, 2026

El expresidente Hernández gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, el mismo año en que concluyó su segundo mandato, obtenido mediante una controvertida reelección, lo que la Constitución hondureña no permite bajo ninguna modalidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Gracias a Dios y al presidente Trump, mi esposo, Juan Orlando, hoy está en libertad. Sin embargo, aún no puede reunirse conmigo y con nuestros hijos. Detrás de esta injusticia hay una familia que anhela volver a estar unida", añadió García.