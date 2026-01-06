Alteran arte de LA PRENSA para informar que JOH volvería a prisión

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales muestra un supuesto arte gráfico, atribuido a Diario LA PRENSA, en el que se asegura que el expresidente Juan Orlando Hernández podría regresar a prisión. El contenido muestra fotografías del expresidente Juan Orlando Hernández, del presidente estadounidense Donald Trump y del consultor político Roger Stone. No obstante, se ha comprobado que el arte es falso. Se trata de una suplantación de la identidad de LA PRENSA, con el propósito de otorgar credibilidad a un contenido manipulado. “Juan Orlando podría volver A la cárcel”, dice literalmente el texto en el arte apócrifo atribuido a LA PRENSA, publicado en una cuenta de Facebook desde el 6 de enero de 2026.

La descripción de la publicación señala textualmente: "Nicolás Maduro asegura , haber tenido negocios con el ex presidente Juan Orlando Hernández con lo cual metieron más de 100 mil toneladas de coca desde Venezuela". El expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en 2022. En marzo de 2024, una corte federal en Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por cargos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, en diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concedió un indulto "total y completo", lo que permitió su liberación de una prisión federal en Hazelton, Virginia Occidental. Tras su excarcelación, Hernández ha generado nuevas reacciones. En una entrevista para un medio local, Jesús Romero, exsubdirector de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, afirmó que el exmandatario podría convertirse en un testigo clave en un eventual juicio contra Nicolás Maduro. No obstante, Hernández desmintió esa versión desde su cuenta oficial en X. Por su parte, Maduro fue capturado en Venezuela durante una operación militar estadounidense. Enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración relacionada con armamento. El líder venezolano se declaró no culpable el 5 de enero de 2026.

Es una suplantación

Una revisión en las redes sociales oficiales de LA PRENSA no encontró ninguna publicación que compartiera el supuesto arte que afirma un nuevo encarcelamiento del expresidente Juan Orlando Hernández. La encargada del equipo de redes sociales del medio confirmó que la pieza gráfica no fue elaborada por LA PRENSA y no se ajusta a sus lineamientos visuales. El análisis del contenido revela discrepancias notables con el formato gráfico habitual del medio, especialmente en aspectos como la tipografía y la fotografía utilizadas.