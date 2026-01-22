Estilista estaría implicada en crimen contra colombiano en reconocido salón de belleza

Agentes policiales capturaron en las últimas horas a una joven estilista, señalada como presunta implicada en el asesinato de un ciudadano colombiano durante un violento asalto ocurrido en un reconocido salón de belleza de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La detenida fue identificada como Yoselyn Yulibeth Márquez Cantillano, de 21 años, y su captura se ejecutó en la residencial Lomas de San Juan, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 20 de enero por el Juzgado de Letras Penal de Turno Extraordinario de San Pedro Sula.
De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la joven laboraba como estilista en el establecimiento y habría facilitado el ingreso de los delincuentes, permitiendo que se perpetrara el asalto.
El crimen ocurrió el 16 de marzo de 2023, cuando varios sujetos armados irrumpieron en un salón de belleza ubicado en la colonia Montefresco. Durante el atraco, Jhon Jairo Mosquera Cossio, de 58 años, de nacionalidad colombiana y esposo de la propietaria del negocio, fue atacado con arma de fuego al oponer resistencia, perdiendo la vida en el lugar.
Las autoridades señalan que el hecho fue cometido por integrantes de la banda criminal “Los Chanteros”, una estructura delictiva dedicada al robo de viviendas y asaltos en la ciudad industrial.
La imputada fue remitida a los juzgados competentes, donde enfrenta un proceso penal por los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación en su grado de tentativa inacabada y asociación para delinquir.
Con esta captura, ya son cuatro los integrantes de la estructura criminal Los Chanteros detenidos por la DPI en relación con este caso. Entre ellos figura Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años, conocido con el alias de “Cachorro”, capturado previamente y vinculado con la muerte del ciudadano colombiano y otros delitos graves registrados en San Pedro Sula durante 2023.
Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el crimen.