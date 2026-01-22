Estilista estaría implicada en crimen contra colombiano en reconocido salón de belleza

Con esta captura, ya son cuatro los integrantes de la estructura criminal Los Chanteros detenidos por la DPI en relación con este caso. Entre ellos figura Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años, conocido con el alias de “Cachorro”, capturado previamente y vinculado con la muerte del ciudadano colombiano y otros delitos graves registrados en San Pedro Sula durante 2023.