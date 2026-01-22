Cae “La Patrona”, mujer acusada del brutal asesinato de ingeniero estadounidense

Agentes policiales capturaron este jueves a una mujer señalada como presunta cabecilla de una estructura criminal transnacional vinculada a delitos de alto impacto, entre ellos el asesinato del ingeniero Marco Tulio Moncada Torres.
La detenida, de 37 años de edad, es conocida con el alias de “La Patrona”, originaria de la ciudad capital y residente en el barrio El Porvenir, en el municipio de Catacamas, Olancho.
De acuerdo con información preliminar, es considerada una de las principales líderes de la organización delictiva denominada “La Banda del Cura”.
Las autoridades la acusan como autora intelectual del asesinato de Moncada Torres, crimen ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en la aldea de Jutiquile, municipio de Catacamas, cuando la víctima se encontraba realizando un proyecto.
Según las investigaciones, La Banda del Cura opera como una célula criminal transnacional dedicada a delitos de asesinato y asociación para delinquir, con presunta presencia en Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. Cabe señalar que el pasado 13 de diciembre, cinco integrantes de esta estructura fueron capturados por los mismos delitos.
Por estos hechos, a la ahora detenida se le ejecutó una orden judicial pendiente por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa en perjuicio de Marco Tulio Moncada Torres y otros derechos fundamentales.
De acuerdo con el informe preliminar del día del hecho, el ingeniero Marco Tulio Moncada, de nacionalidad hondureña y estadounidense, fue asesinado en una lotificación de la aldea de Jutiquile, donde realizaba labores relacionadas con un proyecto habitacional, poco después de haber regresado de los Estados Unidos.
Testigos relataron que dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y se acercaron a la víctima fingiendo buscar empleo.
Tras recibir una respuesta negativa, los individuos sacaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque ocurrió frente a otros trabajadores que se encontraban en el área y dejó sin vida al ingeniero en el lugar. Los agresores huyeron con rumbo desconocido.