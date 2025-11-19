Oficial: Honduras despide a Rueda tras fracaso y anuncian reestructuración

Honduras empató ayer martes 0-0 ante Costa Rica en el Estadio Nacional de San José y finalizó en el segundo lugar del Grupo C con 9 puntos en la Eliminatoria de la Concacaf . Esa cantidad de unidades no le permitió ni siquiera acceder al repechaje rumbo a United 2026 .

La Federación de Fútbol de Honduras ( FFH ) oficializó este miércoles una reestructuración inmediata en la Selección Nacional de Honduras , que arrancó desde ya con la salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda , un día después de que la Bicolor quedara eliminada de manera definitiva del Mundial 2026 .

La Federación también anunció que ya inició un proceso interno de evaluación técnica y estructural que abarcará informes deportivos, planificación y funcionamiento general de la Selección Nacional durante esta eliminatoria. El análisis se desarrollará, según el comunicado, “sin improvisaciones ni presiones externas” y enfocado exclusivamente en los intereses del fútbol hondureño.

La eliminación ya es considerada como un duro fracaso para el fútbol nacional y provocó que se aceleren los análisis en el la FFH . En las últimas horas, el ente deportivo que rige el fútbol nacional emitió un comunicado en el que asumió “con total responsabilidad” los resultados obtenidos y reconoció el sentimiento de decepción que atraviesa todo el pueblo hondureño.

Como parte de este proceso, la FFH confirmó que la relación profesional con el cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda finalizó tras el último partido clasificatorio. El entrenador colombiano deja su cargo con un fracaso total en la misión de meter a Honduras a su segundo mundial de fútbol adulto. Cabe destacar que ya lo había logrado en Sudáfrica 2010 .

"La Federación de Fútbol de Honduras a la afición y medios de comunicación hace saber lo siguiente:

Reconocemos con total responsabilidad el resultado obtenido en el partido disputado ante la Selección de Costa Rica, así como la no clasificación al Mundial. Compartimos plenamente el dolor y el sentimiento de decepción que hoy experimenta nuestro país, al ser el fútbol parte esencial de nuestra identidad, y entendemos lo que este momento significa para todos los hondureños por la aspiración de país de estar nuevamente en un mundial.

La Federación reafirma su compromiso absoluto con la transparencia y honestidad que caracteriza a su Comité Ejecutivo, la responsabilidad institucional y el desarrollo del fútbol nacional en todos sus niveles. Como entidad rectora, asumimos nuestra responsabilidad en el proceso técnico de deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico del presente proceso eliminatorio.

En este sentido, se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección.

Toda decisión que derive de este análisis incluyendo aspectos deportivos y estructurales serán tomados con seriedad, responsabilidad institucional y pensando exclusivamente en los intereses del fútbol hondureño. Reiteramos que este proceso se realizará sin improvisaciones ni presiones externas, garantizando el respeto a los estatutos y a la estabilidad de la organización.

El fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto.

Adicionalmente, hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado en el último partido del proceso clasificatorio al mundial 2026.

Agradecemos a la afición hondureña por su apoyo incondicional y a los medios de comunicación por su labor informativa en momentos de alta exigencia.

La FFH reafirma su compromiso con el país y con el futuro del fútbol de Honduras.

Dirección de comunicaciones

Federación de Fútbol de Honduras".