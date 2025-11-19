Honduras con nuevo técnico y adiós a varios futbolistas: Ellos no volverán a jugar una eliminatoria

Conoce la lista de los jugadores que posiblemente no volverán a jugar un partido de eliminatoria con la Selección Nacional de Honduras por diferentes circustancias.
La noche del martes 18 de noviembre se consumó el fracaso de la Selección de Honduras al empatar sin goles ante Costa Rica y con ello se quedó sin opciones de poder clasificar al Mundial 2026. La H quedó fuera inclusive de jugar repechaje.
El ciclo para varios futbolistas en la Selección de Honduras ha llegado a su fin y fracasaron en su intentaron por estar en el Mundial 2026.
Para comenzar, el colombiano Reinaldo Rueda no seguirá como entrenador de la Selección Nacional de Honduras siendo un fracaso su regreso al banquillo de la H luego de que en 2010 pudo clasificar con la Bicolor al Mundial de Sudáfrica.
"Bueno, yo les dije: si vamos al Mundial, es la idea de ya terminar por la puerta grande. En este momento creo que es difícil de asimilar todo esto, es muy difícil de asimilar esto", dijo Reinaldo Rueda en referencia a su adiós de la Selección de Honduras tras quedarse sin la opción de clasificar al Mundial 2026.
Edrick Menjívar: Sorpresivamente el portero ha sido uno de los primeros en revelar que no seguirá jugando en la Selección Nacional de Honduras tras el fracaso de clasificar al Mundial 2026. El cancerbero tiene apenas 32 años de edad.
"Fue mi último partido, se los transmití, les deseo el éxito, lo hablaré con el club sobre mi deseo, es una decisión tomada. Solo es de la Selección de Honduras que me estoy retirando", reveló Edrick Menjívar.
Otro jugador que no seguirá en la Selección Nacional de Honduras es el experimentado lateral derecho Andy Najar del Nashville de la MLS. Es uno de los futbolistas más queridos por los aficionados hondureños.
"Me voy muy triste, me despedí del grupo ", señaló Andy Najar confirmando que no volverá a disputar un partido con la selección de Honduras.
Luis Aurelio Buba López: Es uno que podría hacerse a un costado y darle paso a nuevos porteros en la selección de Honduras.
Marcelo Santos: Ya con 33 años de edad, seguramente no le alcanzará para jugar una eliminatoria más con la selección de Honduras.
Bryan Josué Acosta: El centrocampista posiblemente ya no vuelva jugar una eliminatoria con la selección de Honduras. En estos momentos se encuentra como agente libre ya que fue dado de baja en el Nashville de la MLS.
Marlon Ramírez: El "Machuca" fue una de las últimas sorpresas en la lista de Rueda y es casi un hecho que no le alcanzará por su edad para jugar otra eliminatoria.
Yustin Arboleda: A sus 34 años de edad ya no le ajustará seguramente para jugar otra eliminatoria como jugador de la Selección de Honduras.
Romell Quioto: Con 34 años de edad, es casi un hecho que no volverá una eliminatoria con la selección de Honduras.
Choco Lozano: No pudo estar en el tramo final por una lesión, es casi seguro que no le ajustará para volver a jugar una eliminatoria con Honduras.
Alex López: No estuvo en el tramo final por lesión, con 33 años de edad ya no volverá a jugar una eliminatoria con Honduras.