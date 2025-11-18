  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026

Reacciones tras el tremendo fracaso de la selección de Honduras al quedarse sin poder clasificar al Mundial 2026.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 21:25 -
  • Redacción
Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
1 de 22

La Selección Nacional de Honduras fracasó una vez más y se quedó sin poder clasificar al Mundial 2026 tras empatar sin goles ante Costa Rica. La escuadra hondureña no pudo ni meterse al repechaje.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
2 de 22

Indignación en la prensa hondureña tras el fracaso de la selección de Honduras al quedarse sin repechaje al menos en su intento por clasificar al Mundial 2026.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
3 de 22

El periodista Gian Carlos Castañeda dejó su punto de vista.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
4 de 22

El periodista Jafeth Moreno de Diario Diez dejó sus valoraciones sobre lo hecho por la selección de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
5 de 22

Gustavo Roca señaló a Jorge Salomón y José Ernesto Mejía por un nuevop fracaso en la selección de Honduras.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
6 de 22

Marco Aguilar dejó fuertes comentarios tras el papelón de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
7 de 22

El comentario del periodista Elder Reynel : Señaló a Reinaldo Rueda por su lectura de partido.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
8 de 22

Nahuel Lanzón de Argentina dejó este comentario sobre las selecciones de Costa Rica y Honduras.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
9 de 22

El periodista Farit Córdova dejó sus valoraciones sobre el fracaso de la selección de Honduras.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
10 de 22

El entrenador Reinaldo Rueda es fuertemente señalado por e fracaso de la selección de Honduras al quedars sin ir al Mundial 2026.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
11 de 22

Diario LA PRENSA.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
12 de 22

La prensa hondureña ha reaccionada indignada y adolorida por el fracaso de quedarse sin clasificar al Mundial 2026.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
13 de 22

Diario Diez y su portada.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
14 de 22

La Federación de Fútbol de Honduras le pidió perdón a la afición.
Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
15 de 22

Legión Catracha dejó su comentario sobre el papelón de la Selección de Honduras en las eliminatorias.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
16 de 22

Kike Lanza señaló de forma contundente a Reinaldo Rueda tras el fracaso de la selección de Honduras.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
17 de 22

La despedida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de la selección de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
18 de 22

La Federación de Fútbol de Honduras y su comentario.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
19 de 22

Telemundo Deportes.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
20 de 22

German Alvarado de Diario LA PRENSA.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
21 de 22

TDTV señaló a Edrick Menjívar por la pérdida de tiempo.

Honduras: Indignación y señalan culpables tras quedarse sin ir al Mundial 2026
22 de 22

TD Más de Costa Rica.
Cargar más fotos