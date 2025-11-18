  1. Inicio
Honduras, afuera del Mundial: decepción, llanto de Rueda y bronca en Costa Rica

La tristeza de los jugadores de Honduras y Costa Rica en San José al quedar eliminados del Mundial 2026. ¡Rueda rompió a llorar!

Las dolorosas imágenes de la eliminación de Honduras del Mundial 2026 tras empatar 0-0 contra Costa Rica que también quedó fuera en la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf.

 FOTOS: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala
Getsel Montes, que se perdió el partido por acumulación de amarillas, observó el partido desde la tribuna de prensa.
La hija y la esposa de Reinaldo Rueda estuvieron en el palco del estadio Nacional de San José, Costa Rica, apoyando al seleccionador de Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, viajó a Costa Rica junto a su pareja para apoyar a la Selección de Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, viajó a Costa Rica junto a su pareja para apoyar a la Selección de Honduras.
Reinaldo Rueda apostó por Yustin Arboleda de titular contra Costa Rica. El colombo-hondureño ha dado guerra a la defensa tica.
Andy Nájar despejando un balón frente a dos jugadores de Costa Rica.
Romell Quioto protagonizó una bronca con el defensa costarricense Haxzel Quiros.
Romell Quioto empujando a Haxzel Quiros, mientras el árbitro canadiense Drew Fischer se mete para evitar bronca.
Romell Quioto está muy enfadado con el defensa tico Haxzel Quiros.
Keylor Navas se quedó con un balón ante la presión de Andy Nájar.
Keylor Navas salvó a Costa Rica y evitó el gol de Honduras.
Los futbolistas de Costa Rica le reclaman al árbitro canadiense Drew Fischer tras el final del primer tiempo.
Los futbolistas de Costa Rica le reclaman al árbitro canadiense Drew Fischer tras el final del primer tiempo.
Luis Palma se lamenta tras una ocasión fallada en el primer tiempo del partido contra Costa Rica.
Luis Palma se lamenta tras una ocasión fallada en el primer tiempo del partido contra Costa Rica.
Reinaldo Rueda vivió con mucha intensidad el partido entre Costa Rica y Honduras.
Reinaldo Rueda vivió con mucha intensidad el partido entre Costa Rica y Honduras.
Kervin Arriaga y Keylor Navas, portero tricampeón de Champions League con el Real Madrid, se encararon en los últimos minutos del partido y casi se van a los golpes.
Keylor Navas perdió la cabeza y se peleó con Kervin Arriaga.
La tristeza es total en los seleccionados hondureños por quedar afuera del Mundial 2026.
La tristeza es total en los seleccionados hondureños por quedar afuera del Mundial 2026.
Luis Vega y Kervin Arriaga, hundidos y decepcionados en la cancha del estadio Nacional de San José tras la eliminación del Mundial 2026.
Tristeza y llanto en la Selección de Honduras luego de quedar afuera del Mundial 2026.
Kervin Arriaga terminó destrozado por la eliminación de Honduras al no poder ganarle a Costa Rica.
Romell Quioto consolando a Luis Vega tras la eliminación de Honduras del Mundial 2026.
El rostro de decepción de los jugadores de Honduras tras la eliminación del Mundial 2026.
Carlos Pineda, que entró de cambio en el segundo tiempo, con cara de tristeza por la eliminación del Mundial 2026.
Los seleccionados hondureños no lo podían creer. La tristeza de un nuevo fracaso que deja muy tocado al fútbol catracho.
La decepción de los jugadores de Honduras por la eliminación del Mundial 2026.
Reinaldo Rueda consoló a los jugadores de Honduras tras la eliminación del Mundial 2026.
Reinaldo Rueda rompió a llorar en conferencia de prensa al hablar de la eliminación de Honduras.
Las lágrimas de Reinaldo Rueda en conferencia de prensa tras la eliminación de Honduras.
Reinaldo Rueda terminaría su vínculo como entrenador de la Selección de Honduras.
Los jugadores de Costa Rica también terminaron llorando y muy tristes por la eliminación del Mundial 2026.
Los jugadores de Costa Rica también terminaron llorando y muy tristes por la eliminación del Mundial 2026.
Keylor Navas, desconsolado por la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.
La desolación de Keylor Navas por la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.
Los seleccionados de Costa Rica salieron cabizbajos y tristes por la eliminación del Mundial 2026.
