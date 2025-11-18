Tabla posiciones Eliminatoria Concacaf: Honduras, Mundial 2026 y clasificados

La Selección de Honduras quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar 0-0 contra Costa Rica en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en la que Haití logró la clasificación directa a la Copa del Mundo.

La Bicolor fracasó en el estadio Nacional de San José, no pudo ganar y Haití hizo lo suyo para conseguir el boleto directo. Los hondureños ni al repechaje entraron.

Haití acabó líder en el Grupo C con 11 puntos, Honduras segundo con 9 unidades, Costa Rica acabó tercero con y Nicaragua último con 4.