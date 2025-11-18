  1. Inicio
Tabla posiciones Eliminatoria Concacaf: Honduras, Mundial 2026 y clasificados

Honduras empató 0-0 contra Costa Rica y Haití le ganó 2-0 a Nicaragua, por lo que los haitianos clasificaron al Mundial 2026.

Así marcha la tabla de posiciones de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Honduras quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar 0-0 contra Costa Rica en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en la que Haití logró la clasificación directa a la Copa del Mundo.

La Bicolor fracasó en el estadio Nacional de San José, no pudo ganar y Haití hizo lo suyo para conseguir el boleto directo. Los hondureños ni al repechaje entraron.

Haití acabó líder en el Grupo C con 11 puntos, Honduras segundo con 9 unidades, Costa Rica acabó tercero con y Nicaragua último con 4.

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA:
  • Panamá 3-0 El Salvador
  • Guatemala 3-1 Surinam
  • Curazao 0-0 Jamaica
  • Trinidad y Tobago 2-1 Bermudas
  • Costa Rica 0-0 Honduras
  • Haití 2-0 Nicaragua

El equipo de Reinaldo Rueda se estaba metiendo al repechaje por la derrota 3-0 de Surinam en Guatemala, pero la selección caribeña logró anotar un gol para el descuento y gracias a ello aseguró su presencia en el repechaje.

TABLA DE POSICIONES DE ELIMINATORIA DE CONCACAF:

GRUPO A

Panamá se impuso por goleada 3-0 sobre El Salvador y se clasificó al Mundial United 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los panameños terminaron en el primer lugar del Grupo A con 12 puntos, dejando a Surinam segundo con 9 unidades. Las eliminadas Guatemala, tercero con 8 unidades, y El Salvador último con 3.

GRUPO B

La emoción llega en el Grupo B se mantuvo hasta el final y Curazao hizo historia al clasificar a su primer Mundial de Fútbol gracias al empate que sacó 0-0 frente a Jamaica en Kingston.

Con este resultado, Curazao llegó a 12 puntos en el primer puesto, asegurando la clasificación a su primer Mundial y Jamaica fue segundo con 11 unidades, irá al repechaje.

