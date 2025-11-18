Tabla posiciones Eliminatoria Concacaf: Honduras, Mundial 2026 y clasificados

La Selección de Honduras quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar 0-0 contra Costa Rica en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en la que Haití logró la clasificación directa a la Copa del Mundo.
La Bicolor fracasó en el estadio Nacional de San José, no pudo ganar y Haití hizo lo suyo para conseguir el boleto directo. Los hondureños ni al repechaje entraron.
Haití acabó líder en el Grupo C con 11 puntos, Honduras segundo con 9 unidades, Costa Rica acabó tercero con y Nicaragua último con 4.
- Panamá 3-0 El Salvador
- Guatemala 3-1 Surinam
- Curazao 0-0 Jamaica
- Trinidad y Tobago 2-1 Bermudas
- Costa Rica 0-0 Honduras
- Haití 2-0 Nicaragua
El equipo de Reinaldo Rueda se estaba metiendo al repechaje por la derrota 3-0 de Surinam en Guatemala, pero la selección caribeña logró anotar un gol para el descuento y gracias a ello aseguró su presencia en el repechaje.
TABLA DE POSICIONES DE ELIMINATORIA DE CONCACAF:
GRUPO A
Panamá se impuso por goleada 3-0 sobre El Salvador y se clasificó al Mundial United 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los panameños terminaron en el primer lugar del Grupo A con 12 puntos, dejando a Surinam segundo con 9 unidades. Las eliminadas Guatemala, tercero con 8 unidades, y El Salvador último con 3.
GRUPO B
La emoción llega en el Grupo B se mantuvo hasta el final y Curazao hizo historia al clasificar a su primer Mundial de Fútbol gracias al empate que sacó 0-0 frente a Jamaica en Kingston.
Con este resultado, Curazao llegó a 12 puntos en el primer puesto, asegurando la clasificación a su primer Mundial y Jamaica fue segundo con 11 unidades, irá al repechaje.