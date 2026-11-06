Merling Paz confirma amistosos de la Sub-17 y lo que dijo de Arana: "Lo conocemos bien"

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras de la categoría Sub-17 se alista para afrontar un nuevo reto internacional. Previo a tomar el vuelo rumbo a Qatar para disputar la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con rivales de alto calibre como Japón, Colombia y Serbia, el director técnico del combinado patrio, Merling Paz, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los puntos clave de su preparación, la inclusión de futbolistas formados en el extranjero y la visión a futuro del proceso.

El estratega hondureño destacó la novedad de contar con una base amplia de talentos formados fuera del país, señalando que el proyecto busca la integración sin distinciones. "No es normal, es parte del proyecto, cuando visualizamos el listado, contamos con nueve legionarios, aquí no hacemos una diferenciación del jugador que está aquí y el de fuera, todos nos representan. Estuvimos en España con 27 futbolistas, varios del año 2009, que son los que llevamos a este torneo. Este ha sido parte del proceso, trabajar de forma continua y buscar adelantar el proceso de estos chicos. Si queremos transformar el fútbol nacional debemos apostar por el proyecto íntegro."

Asimismo, Paz explicó que el equipo cuenta con futbolistas adelantados en su proceso formativo: siete chicos que pudieron disputar el Mundial Sub-15 y jóvenes que ya tienen roce con la Selección Mayor. Según el técnico, varios de estos talentos tendrán la oportunidad de repetir experiencia en futuras citas mundialistas: "dos de ellos podrán disputar su segundo Mundial Sub-17, siete van a tener la posibilidad de jugar un segundo Mundial, algunos hasta un tercero si se ponen las pilas". El trabajo de la Sub-17 no responde a iniciativas aisladas, sino a una línea de trabajo alineada con la estructura mayor de la Fenafuth. El timonel mencionó el respaldo y la coordinación con figuras clave de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Este es un proyecto que viene desde hace muchos años, desde el programa TDS para chicos de once años. Ya tuvimos una reunión con el profesor José Molina y el director deportivo donde nos mostró el modelo de futbolista que él quiere en Selección Mayor, en base a eso vamos a desarrollar el proyecto, esto no se basa en la visión de Merling Paz, sino de todo el staff de Selección." Para llegar en óptimas condiciones al certamen orbital, el plantel viajará con anticipación a territorio catarí con el fin de realizar una aclimatación adecuada y disputar dos encuentros amistosos. "Lo que haremos ahorita es importante, vamos a un periodo de adaptación amplio, también jugaremos amistosos contra Qatar el 12 de noviembre y el 15 ante China para llegar mejor al Mundial. Todo suma y por eso se tomó esta decisión." Uno de los nombres propios del equipo es el mediocampista del Real España, Mike Arana, quien destaca como uno de los referentes de la camada. Sobre su manejo y evolución deportiva, Paz indicó que se mantiene una comunicación cercana para guiarlo de la mejor manera.