Tilguath señala los errores de Platense: “No te puedes equivocar”

San Pedro Sula, Honduras.

En conferencia de prensa , el estratega reconoció que las desconcentraciones defensivas fueron determinantes en el resultado, especialmente en las jugadas a balón parado, una situación que ya habían trabajado durante los entrenamientos.

La situación de Platense sigue sin encontrar un rumbo positivo. El conjunto porteño cayó 3-1 en su visita al Marathón , por la jornada 13 del torneo Apertura, y su entrenador, Reynaldo Tilguath, no ocultó su preocupación por los errores que continúan condenando al equipo.

“Son cosas con las que cometemos errores infantiles. Contra jugadores importantes no te puedes equivocar. Ya nos habían avisado y en los dos tiros de esquina no reaccionamos”, expresó Tilguath.

El técnico también destacó que, antes de recibir el primer gol, su equipo había mostrado cierto orden, aunque reconoció que faltó claridad en el último tercio de la cancha para encontrar a sus hombres de ataque.

Además, dejó claro que el plantel tiene limitaciones que deben ser aprovechadas mientras se trabaja en fortalecer al equipo de cara al futuro.

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“Es lo que tiene Platense, es lo que hay que aprovechar ahorita. En otro torneo tenemos que acercar gente que nos venga a enriquecer el plantel”, manifestó.

Tilguath pide levantar la cabeza

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador es el impacto anímico que puede generar la falta de resultados. Sin embargo, considera que sus futbolistas no deben sentirse inferiores por el momento que atraviesan.

“El tema psicológico es parte importante para que los muchachos no se crean que son los peores, porque si se creen eso, no van a ganar el otro, ni el otro, y al final no van a sumar”, explicó.

Tilguath también apeló al sentido de pertenencia y recordó los buenos momentos que ha protagonizado el equipo porteño en temporadas anteriores, insistiendo en que Platense debe recuperar su identidad competitiva.