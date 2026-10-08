Mourinho es tajante sobre la polémica con Vini-Prestianni: "Incontrolable"

Madrid, España.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha confesado que se sintió víctima de la opinión pública y de "muchos oportunistas" a raíz del choque en el que el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, insultó al brasileño Vinicius Júnior en la pasada UEFA Champions League.

"Fue difícil para nosotros porque al final Prestianni no ha sido descalificado por racismo. Yo fui masacrado por la opinión pública, principalmente de tantos oportunistas, en una situación absolutamente incontrolable", ha reconocido el portugués en una entrevista publicada este jueves por 'Il Corriere dello Sport'.

Mourinho aludía a lo sucedido el pasado febrero en el partido de dieciseisavos de final de Liga de Campeones entre su entonces equipo, el Benfica, y el Real Madrid, que dirige desde hace cuatro meses.