Cristiano sorprende con emotivo mensaje a Messi tras su despedida con Argentina

Buenos Aires, Argentina.

Ambos tuvieron una rivalidad futbolística durante muchos años con el Barcelona y Real Madrid, y con el paso del tiempo les llevó a tenerse el máximo respeto como referentes del fútbol. Y aún en la recta final de sus carreras, siguen reconociendo su calidad y tras la despedida del "10" con Argentina , Cristiano le dedicó un emotivo mensaje.

Fueron muchas las figuras que se sumaron para dedicarle mensajes al capitán argentino, pero este miércoles fue el nombre de Cristiano Ronaldo, el que tomó protagonismo.

Lionel Messi cerró uno de los capítulos más grandes de su carrera tras disputar su último partido con la Selección de Argentina . El "10" se despidió con un gol y dos asistencias ante Benín en el Monumental, escenario que protagonizó una enorme fiesta para decirle adiós a su leyenda.

A un día del evento, Lionel apareció en sus redes sociales para compartir una emotiva carta: "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di".

"Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", añadió Messi.

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Asimismo, agradeció a sus amigos, compañeros y cuerpo técnico: "También fueron imprescindibles... No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos".

Y cerró: Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".