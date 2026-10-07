Cristiano se expone a dura sanción: el castigo que recibiría tras abandonar Portugal

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.