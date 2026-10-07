Cristiano se expone a dura sanción: el castigo que recibiría tras abandonar Portugal

Cristiano Ronaldo atraviesa una escandalosa etapa con la Selección de Portugal luego de abandonar la última concentración en la UEFA Nations League. Este es el castigo que podría recibir.
Ronaldo dejó los entrenamientos con el cuadro luso hace unos días, lo que desató todo tipo de teorías sobre el motivo de su salida, uno de los señalados era Jorge Jesús.
“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.
Fue el propio futbolista quién se encargó de contar lo que pasó y acusó a Jorge Jesús, de haber "incumplido su palabra" por no alinearlo en Oslo tras haber calentado durante media hora y culpó al técnico de una "agresividad" que no se merece, pero se mostró "disponible" para volver a jugar con la selección.
Sin embargo, Cristiano Ronaldo también mostró autocrítica al pedir disculpas por haber abandonado la concentración en Dinamarca. “No debí haberlo hecho”, admitió en el comunicado, aclarando al mismo tiempo que se encuentra "disponible" para volver a defender los colores de su país.
Cristiano, asimismo, pidió "disculpas" a sus compañeros de la selección de Portugal: "A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador, como podrán atestiguar quienes asistieron a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía".
Ahora bien, Cristiano también se mostró abierto a una posible sanción: "La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante".
"Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera que esté involucrado en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos", complementó.
Ahora bien, según indica el Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol si un jugador abandona o falta sin justificación a un entrenamiento o partido, se expone a quedar suspendido durante un periodo de uno a seis meses.
En el caso de los futbolistas profesionales, las consecuencias no son solo deportivas, sino que también incluyen sanciones financieras obligatorias.
El artículo 160 detalla explícitamente que la inasistencia injustificada a cualquier convocatoria oficial de la selección nacional será castigada de esta manera.
Además del tiempo fuera de las canchas, "el jugador que, regularmente convocado, abandone o no comparezca injustificadamente a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales" deberá pagar una multa económica que oscila aproximadamente entre los 500 y los 1.000 euros.
Por último, mientras las autoridades investigan la situación, la normativa permite aplicar una suspensión preventiva inmediata al jugador implicado.
Por su parte, el periodista Nuno Luz (de SIC Noticias) indicó que la FPF busca bajar los ánimos y revelan que tendrá principalmente una multa económica para dar una solución.
De momento, Cristiano Ronaldo estará a la espera de la sanción que le pueda dar la Federación de Portugal tras abandonar la concentración.