Mourinho sorprende sobre Arbeloa y su recado a Xabi tras salida del Real Madrid

Lisboa, Portugal.

Sobre el actual entrenador del conjunto español, Álvaro Arbeloa, Mourinho recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus "niños": "Es mi niño, no es solo un exjugador mío. Es de mis jugadores favoritos a nivel personal. No fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí uno de los mejores hombres. Es al último al que podría presionar”.

En su comparecencia, el entrenador aseguró también que al Benfica sólo le vale ganar, por lo que "o matas o mueres de pie", esto en el cierre de la fase de liga de la Champions.

"Quiero mucho al Real Madrid y a Álvaro (Arbeloa)", dijo este martes el técnico del Benfica y extrenador del equipo merengue, José Mourinho , en la rueda de prensa previa al partido del miércoles de la Champions League frente al club blanco.

"Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", afirmó el portugués, para quien Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".

En relación al partido de mañana, 'Mou' reconoció el talento de los futbolistas del Real Madrid: "Tiene jugadores top, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid castiga, están a la espera de tu error y te castigan", avisó.

Al Benfica sólo le vale la victoria y esperar el resultado de sus rivales directos para seguir en el máximo torneo continental de clubes en Europa, por lo que el entrenador encarnado insistió en que hay que "intentar todo para ganar, sabiendo quien está al otro lado".

Ante las preguntas en rueda de prensa de los periodistas españoles y portugueses, Mourinho también habló de la salida de Xabi Alonso, al que definió, al igual que Arbeloa, como otro de sus "chicos" y auguró que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar.

"Es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. Cuando me enfrenté a él viví la misma emoción que tendré mañana cuando me mida a Álvaro. Fue un motivo de alegría todo lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó con él en el Real Madrid es algo que no me interesa. En el fútbol nada me sorprende. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador", expuso.