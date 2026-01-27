Convocados del Real Madrid para la Champions: bajas sensibles y regresa un crack

Lisboa, Portugal.

El regreso de Aurélien Tchouaméni a la convocatoria del Real Madrid para cerrar la fase de liga de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica es la novedad de Álvaro Arbeloa en un partido para el que aún no puede recuperar a los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

El francés Tchouaméni regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.

Pese a que Trent y Rüdiger ya realizan trabajo de campo en los últimos días, su regreso a la competición no será antes del domingo ante el Rayo Vallecano en LaLig.