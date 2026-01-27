  1. Inicio
  2. · Deportes

Convocados del Real Madrid para la Champions: bajas sensibles y regresa un crack

Lisboa espera a un Real Madrid reforzado en el centro del campo con la vuelta de un crack, pero todavía mermado en defensa.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:22 -
  • Agencia EFE
Convocados del Real Madrid para la Champions: bajas sensibles y regresa un crack

Jugadores del Real Madrid celebrando su victoria.

 Foto: EFE.
Lisboa, Portugal.

El regreso de Aurélien Tchouaméni a la convocatoria del Real Madrid para cerrar la fase de liga de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica es la novedad de Álvaro Arbeloa en un partido para el que aún no puede recuperar a los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

El francés Tchouaméni regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.

Pese a que Trent y Rüdiger ya realizan trabajo de campo en los últimos días, su regreso a la competición no será antes del domingo ante el Rayo Vallecano en LaLig.

Barça sacude el mercado, ​​​​​​van por crack del Real Madrid y destino de Julián

Brahim Díaz, tras volver a tener unos minutos en la competición doméstica tras la disputa de la Copa África con Marruecos, regresa en la Liga de Campeones a una lista en la que se mantienen los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Benfica en la Champions League:

Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, Álvaro Carreras y Diego Aguado.

Centrocampistas: Tchouméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Jorge Cestero.

Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé. EFE

Laporta estalla: Se despidió del Barcelona y firma increíble contrato con PSG

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias