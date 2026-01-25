  1. Inicio
Pichichi Liga Española: Lamine Yamal responde a Mbappé y así quedó la tabla

Mbappé anotó doblete y Lamine Yamal respondió: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras la jornada 21.

  Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 10:46
  • Lesly Gutiérrez
Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 21:
22. Rafa Mir (Elche) -- Se encuentra lesionado, pero antes de eso dejo como saldo 6 goles en lo que va de la Liga Espanola. De momento, se encuentra en recuperacion.
21. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés se fue sin marcar ante el Elche (3-2) y se ha quedado relegado con 6 anotaciones tras su regreso de la Copa Africana.
20. Pere Milla (Espanyol) -- No anotó en la caída ante el Valencia (3-2) y se mantiene con 6 goles en la tabla de goleadores.
19. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- Se fue en blanco en la goleada ante el Mallorca (3-0) en la jornada 21. Se queda con sus 6 anotaciones.
18. De Frutos (Rayo Vallecano) -- Se fue en blanco en esta jornada 21 y se queda con 6 anotaciones en la pelea por el 'Pichichi;
17. Dani Olmo (FC Barcelona) -- El español marcó en la goleada ante el Oviedo (3-0) y se mete en la tabla de goleadores. Alcanzó los 6 goles.
16. Akor Adams (Sevilla) -- Anotó de penal en la victoria ante el Athletic Club este domingo y también se mete en la pelea con sus 6 goles.
15. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) -- Anotó un gol este domingo ante Celta de Vigo y llego a las 7 anotaciones.
14. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego se destapó con nuevo gol y escala en la tabla de goleadores con 7 anotaciones.
13. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino sigue sin marcar y este domingo se fue en blanco ante Mallorca (3-0). Se mantiene con 7 anotaciones.
12. Hugo Duro (Valencia) -- Anotó en esta jornada 21 de la Liga Española y ya tiene 7 anotaciones.
11. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- no anotó en el juego ante Real Sociedad y se mantiene en la tabla con sus 7 anotaciones.
10. Vladyslav Vanat (Girona) -- El ucraniano juega este lunes ante el Getafe. Actualmente tiene 7 goles.
9. Raphinha (FC Barcelona) -- El extremo anotó en la goleada ante Real Oviedo (3-0) este domingo y alcanzó los 8 anotaciones en la tabla de goleadores.
8. Moleiro (Villarreal) -- Se fue sin marcar ante el Real Madrid y se quedó con 8 goles en la pelea por el 'Pichichi'.
7. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Anotó un golazo de tijera y escala en la tabla de goleadores tras llegar a 8 anotaciones.
6. Cucho Hernández (Real Betis) -- Es una de las sorpresas en la lista y se ubica en la sexta posición con sus 8 goles.
5. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no pudo marcar en esta fecha 21 de la Liga Española ante el Oviedo y se queda con 9 anotaciones.
4. Budimir (Osasuna) -- Marcó en la victoria ante el Rayo Vallecano (1-3) y se mete en la pelea de los primeros lugares con 9 goles.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- No jugó este domingo ante Real Oviedo y se estanca en el top de goleadores con sus 11 dianas.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- El delantero de Kosovo no pudo marcar y su equipo terminó cayendo ante Atlético de Madrid. Cierra esta jornada 21 con 14 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El frances hizo lo suyo y se distanció luego de anotar un doblete ante el Villarreal. Alcanzó los 21 goles en lo que va de la Liga Española.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 21.

