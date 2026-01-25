Pichichi Liga Española: Lamine Yamal responde a Mbappé y así quedó la tabla

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 21: Mbappé marcó doblete y otros anotaron.
22. Rafa Mir (Elche) -- Se encuentra lesionado, pero antes de eso dejo como saldo 6 goles en lo que va de la Liga Espanola. De momento, se encuentra en recuperacion.
21. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés se fue sin marcar ante el Elche (3-2) y se ha quedado relegado con 6 anotaciones tras su regreso de la Copa Africana.
20. Pere Milla (Espanyol) -- No anotó en la caída ante el Valencia (3-2) y se mantiene con 6 goles en la tabla de goleadores.
19. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- Se fue en blanco en la goleada ante el Mallorca (3-0) en la jornada 21. Se queda con sus 6 anotaciones.
18. De Frutos (Rayo Vallecano) -- Se fue en blanco en esta jornada 21 y se queda con 6 anotaciones en la pelea por el 'Pichichi;
17. Dani Olmo (FC Barcelona) -- El español marcó en la goleada ante el Oviedo (3-0) y se mete en la tabla de goleadores. Alcanzó los 6 goles.
16. Akor Adams (Sevilla) -- Anotó de penal en la victoria ante el Athletic Club este domingo y también se mete en la pelea con sus 6 goles.
15. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) -- Anotó un gol este domingo ante Celta de Vigo y llego a las 7 anotaciones.
14. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego se destapó con nuevo gol y escala en la tabla de goleadores con 7 anotaciones.
13. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino sigue sin marcar y este domingo se fue en blanco ante Mallorca (3-0). Se mantiene con 7 anotaciones.
12. Hugo Duro (Valencia) -- Anotó en esta jornada 21 de la Liga Española y ya tiene 7 anotaciones.
11. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- no anotó en el juego ante Real Sociedad y se mantiene en la tabla con sus 7 anotaciones.
10. Vladyslav Vanat (Girona) -- El ucraniano juega este lunes ante el Getafe. Actualmente tiene 7 goles.
9. Raphinha (FC Barcelona) -- El extremo anotó en la goleada ante Real Oviedo (3-0) este domingo y alcanzó los 8 anotaciones en la tabla de goleadores.
8. Moleiro (Villarreal) -- Se fue sin marcar ante el Real Madrid y se quedó con 8 goles en la pelea por el 'Pichichi'.
7. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Anotó un golazo de tijera y escala en la tabla de goleadores tras llegar a 8 anotaciones.
6. Cucho Hernández (Real Betis) -- Es una de las sorpresas en la lista y se ubica en la sexta posición con sus 8 goles.
5. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no pudo marcar en esta fecha 21 de la Liga Española ante el Oviedo y se queda con 9 anotaciones.
4. Budimir (Osasuna) -- Marcó en la victoria ante el Rayo Vallecano (1-3) y se mete en la pelea de los primeros lugares con 9 goles.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- No jugó este domingo ante Real Oviedo y se estanca en el top de goleadores con sus 11 dianas.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- El delantero de Kosovo no pudo marcar y su equipo terminó cayendo ante Atlético de Madrid. Cierra esta jornada 21 con 14 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El frances hizo lo suyo y se distanció luego de anotar un doblete ante el Villarreal. Alcanzó los 21 goles en lo que va de la Liga Española.
