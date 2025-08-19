Mourinho no duda y sorprende al revelar al futbolista que lo hizo crecer como DT

TURQUÍA.

El entrenador portugués José Mourinho a lo largo de su carrera ha dirigido a varias estrellas, pero también se ha enfrentado a otros que han sido un dolor de cabeza para su esquema; así lo ha confesado y ha dejado sorprendido a más de alguno con las declaraciones que nadie pensaba.

Jugadores como Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, Ibrahimovic, Lampard, Hazard, Diego Milito, fueron dirigidos por el estratega, sin embargo, nunca tuvo la suerte de entrenar a Leo Messi. El astro argentino lo hizo sufrir como nadie durante los polémicos clásicos Barcelona-Real Madrid y por este motivo hizo una inesperada revelación.

Mourinho no dudó en nombrar al rosarino cuando le preguntaron en su última entrevista quién ha sido el jugador que lo ha hecho mejor entrenador en su carrera.