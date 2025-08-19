Mourinho no duda y sorprende al revelar al futbolista que lo hizo crecer como DT

El entrenador portugués José Mourinho a lo largo de su carrera ha dirigido a varias estrellas, pero también se ha enfrentado a otros que han sido un dolor de cabeza para su esquema; así lo ha confesado y ha dejado sorprendido a más de alguno con las declaraciones que nadie pensaba.
Jugadores como Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, Ibrahimovic, Lampard, Hazard, Diego Milito, fueron dirigidos por el estratega, sin embargo, nunca tuvo la suerte de entrenar a Leo Messi. El astro argentino lo hizo sufrir como nadie durante los polémicos clásicos Barcelona-Real Madrid y por este motivo hizo una inesperada revelación.
Mourinho no dudó en nombrar al rosarino cuando le preguntaron en su última entrevista quién ha sido el jugador que lo ha hecho mejor entrenador en su carrera.
"Messi, porque cada vez que jugaba contra él me obligaba a pensar mucho", respondió el luso haciendo gala de su peculiar sentido del humor.
No es la primera vez que Mourinho se rinde ante el campeón del mundo. Anteriormente reconoció que "nunca odié a Messi, pero solía seguir una política de que si lo provocamos se desconcentraba, pero con el tiempo me di cuenta de que eso aumenta su enfado y lo vuelve más concentrado. Se venga con goles, y esto no nos conviene".
En otra ocasión colocó al argentino sobre Cristiano Ronaldo. "Por supuesto que el pequeño, ese pequeño no era entrenable, pero tengo que decir que en nuestra generación él era el mejor”, dijo a TNT Sports sobre a quién le hubiese gustado entrenar.
El técnico portugués vivió en primer plano la gran rivalidad de Cristiano y Messi durante las tres temporadas que dirigió al Real Madrid. Ambos jugadores eran los grandes dominadores de la escena futbolística y mostraron al mundo una competitividad que quedará reflejada en la historia de este deporte.