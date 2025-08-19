Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venció por 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema para avanzar a la final de la Supercopa de Arabia Saudita.
El partido también marcó un nuevo reencuentro entre Cristiano y Benzema, ambos compañeros hace unos años en el Real Madrid, equipo donde fueron ídolos.
Así fue el abrazo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como capitanes de sus equipos en Arabia Saudita.
Sadio Mané abrió el marcador con un magnífico remate a centro del croata Marcelo Brozovic (m.10).
Sin embargo, el neerlandés Steven Bergwijn igualó el marcador a pase del francés Moussa Diaby en el minuto 16.
Sin embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo se quedó con 10 jugadores tras la expulsión del anotador del primer tanto.
Sadio Mané vio de la roja directa por pisar al meta Yousef y dejó a su equipo con un hombre menos cuando el partido ya iba 1-1.
Ya en la segunda parte se vino el segundo gol gracias a un tanto de Joao Félix en el minuto 61.
El Al Ittihad se vio sorprendido por un balón en profundidad para Cristiano Ronaldo que le sirvió a su compatriota Joao Félix para marcar a puerta vacía su primer tanto como jugador del conjunto saudí
En primera instancia revisaron el gol, pero posteriormente fue verificado y terminó subiendo a la cuenta. Así fue el eufórico festejo de Cristiano ante Benzema.
Cristiano Ronaldo celebró con todo el 2-1 de su equipo ante el Al Ittihad de Benzema.
Cristiano Ronaldo tuvo el gran gesto de asistir a su compatriota, aun cuando tenía la oportunidad de marcar un nuevo tanto a su cuenta.
Por su parte, Iñigo Martínez, exjugador del Barcelona, debutó oficialmente con el Al Nassr y ya celebró que alcanzó su primera final junto a Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo terminó saliendo a los 90 minutos y fue aplaudido por la afición presente en el recinto. ¡Sigue brillando a sus 40 años!
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudita en donde se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal entre el Al Ahli y el Al Qadisiya.