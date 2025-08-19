  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona

El eufórico festejo de Cristiano ante Benzema, el gesto a Joao Félix, exjugador del Barcleona debutó y Al Nassr avanza a la final de la Supercopa.

Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
1 de 15

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venció por 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema para avanzar a la final de la Supercopa de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
2 de 15

El partido también marcó un nuevo reencuentro entre Cristiano y Benzema, ambos compañeros hace unos años en el Real Madrid, equipo donde fueron ídolos.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
3 de 15

Así fue el abrazo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como capitanes de sus equipos en Arabia Saudita.

 Foto: Invictos
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
4 de 15

Sadio Mané abrió el marcador con un magnífico remate a centro del croata Marcelo Brozovic (m.10).
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
5 de 15

Sin embargo, el neerlandés Steven Bergwijn igualó el marcador a pase del francés Moussa Diaby en el minuto 16.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
6 de 15

Sin embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo se quedó con 10 jugadores tras la expulsión del anotador del primer tanto.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
7 de 15

Sadio Mané vio de la roja directa por pisar al meta Yousef y dejó a su equipo con un hombre menos cuando el partido ya iba 1-1.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
8 de 15

Ya en la segunda parte se vino el segundo gol gracias a un tanto de Joao Félix en el minuto 61.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
9 de 15

El Al Ittihad se vio sorprendido por un balón en profundidad para Cristiano Ronaldo que le sirvió a su compatriota Joao Félix para marcar a puerta vacía su primer tanto como jugador del conjunto saudí

Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
10 de 15

En primera instancia revisaron el gol, pero posteriormente fue verificado y terminó subiendo a la cuenta. Así fue el eufórico festejo de Cristiano ante Benzema.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
11 de 15

Cristiano Ronaldo celebró con todo el 2-1 de su equipo ante el Al Ittihad de Benzema.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
12 de 15

Cristiano Ronaldo tuvo el gran gesto de asistir a su compatriota, aun cuando tenía la oportunidad de marcar un nuevo tanto a su cuenta.
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
13 de 15

Por su parte, Iñigo Martínez, exjugador del Barcelona, debutó oficialmente con el Al Nassr y ya celebró que alcanzó su primera final junto a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
14 de 15

Cristiano Ronaldo terminó saliendo a los 90 minutos y fue aplaudido por la afición presente en el recinto. ¡Sigue brillando a sus 40 años!
Cristiano Ronaldo echó a Benzema, gesto a Joao Félix y debutó otro exBarcelona
15 de 15

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudita en donde se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal entre el Al Ahli y el Al Qadisiya.
Cargar más fotos