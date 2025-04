La nueva bajeza de Mourinho: eliminado y agrede al técnico del Galatasaray

Okan Buruk quiso quitar importancia a la agresión de Mourinho: "No pasó nada entre nosotros. Mientras iba a felicitar al árbitro, él también se iba, y mientras yo continuaba, me pellizcó la nariz con la mano desde atrás. Fue un leve rasguño. No es algo bonito ni elegante. No voy a exagerar demasiado. Se suponía que debíamos estrecharnos la mano antes después del juego. No pudimos vivirlo, No es gran cosa, no voy a exagerar", dijo.