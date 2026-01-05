  1. Inicio
Supremo tras ruptura con Milagro: "Ahora veo más seguido HCH"

Los seguidores de Milagro Flores y Supremo tienen la esperanza de que ambos se den otra oportunidad.

  05 de enero de 2026
  • Redacción web
El tiktoker y creador de contenido, Supremo, continúa publicando indirectas luego de su separación con la presentadora hondureña, Milagro Flores.

Y es que desde que Milagro Flores tomara la decisión de alejarse de Supremo, este no dejado de comentar en redes sociales cómo se siente al respecto.
Este lunes 5 de enero compartió en su cuenta de Facebook dos mensajes que sus seguidores han interpretado como unas indirectas para Milagro, y también creen que Supremo estaría buscando la forma de llamar la atención de la presentadora y así volver con ella.

El primero mensaje que compartió dice lo siguiente: "Me levanté pensando en HCH", haciendo mención del canal de televisión en donde labora Milagro Flores.

Y siempre con un tono de humor, agregó otro mensaje: "Ahora veo más seguido HCH", junto a un emoji avergonzado.

Algunos internautas le aconsejan a Supremo que si de verdad siente amor por Milagro Flores luche por ella y que vaya a buscarla al canal.

"Estás enamorado Supreme, ya dejá de conocerla, y decile la verdad", le aconsejó un fan.

"Vigilando a ver si la conquista Alan Paul", "Te mantenés bien informado", "Cómo se arrastra jajaja", "Arrastrate más", "Eso ya es obsesión", o "Eso ya es obsesión", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Y aunque Milagro y Supremo salieron por varios meses, nunca hicieron oficial su relación. Esto debido a que el tiktoker opina que para empezar una relación formal es necesario conocer bien al otro, y para eso necesita tiempo.

Esto habría desilusionado mucho a Milagro Flores, quien ha manifestado su deseo de casarse y formar una familia.

Sin embargo, los seguidores de la parejita tienen la esperanza de que ambos famosos vuelvan a retomar su historia de amor.

