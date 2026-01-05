  1. Inicio
Rick Harrison, conductor de "El precio de la historia", se casa por cuarta vez

El conductor del programa "El precio de la historia", Rick Harrison contrajo matrimonio con su prometida, Angie Polushkin, en Las Vegas, EUA.

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:42 -
  • Redacción web
A sus 61 años, Rick Harrison, figura del reality "El Precio de la Historia", contrajo matrimonio por cuarta ocasión, ahora con Agripina Polushkin.

La pareja declaró a la revista People que está “muy emocionada de iniciar este nuevo capítulo como esposo y esposa y celebrar junto con amigos y familiares”.
La ceremonia se realizó el sábado pasado en la capilla Little White, en Las Vegas, y fue oficiada por un imitador de Elvis Presley.
"Estoy feliz de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes, tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa, ella es la mejor", expresó Rick Harrison al medio TMZ.
El festejo fue de carácter íntimo y se llevó a cabo en Rollin Smoke, la taverna de Harrison ubicada a poca distancia de la casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, el negocio familiar que lo proyectó a la televisión.
En esta ocasión no asistieron ni Austin “Chumlee” Russell, su compañero en el programa, ni Corey Harrison, su hijo. Hace 2 años, Harrison perdió a otro de sus hijos, Adam, a causa de una sobredosis.
Según TMZ, la pareja planea pasar su luna de miel en Cancún, México, más adelante en enero.

Se comprometieron a inicios de 2025 durante un viaje por viñedos en Chile.
Harrison ha tenido 3 matrimonios previos; el más reciente fue con Deanna Burditt, de 2013 a 2020. Desde 2009 encabeza el reality transmitido por History.
Rick Harrison y Angie Polushkin durante la ceremonia en Las Vegas.
