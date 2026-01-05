Rick Harrison, conductor de "El precio de la historia", se casa por cuarta vez

A sus 61 años, Rick Harrison, figura del reality "El Precio de la Historia", contrajo matrimonio por cuarta ocasión, ahora con Agripina Polushkin.
La pareja declaró a la revista People que está “muy emocionada de iniciar este nuevo capítulo como esposo y esposa y celebrar junto con amigos y familiares”.
La ceremonia se realizó el sábado pasado en la capilla Little White, en Las Vegas, y fue oficiada por un imitador de Elvis Presley.
"Estoy feliz de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes, tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa, ella es la mejor", expresó Rick Harrison al medio TMZ.
El festejo fue de carácter íntimo y se llevó a cabo en Rollin Smoke, la taverna de Harrison ubicada a poca distancia de la casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, el negocio familiar que lo proyectó a la televisión.
En esta ocasión no asistieron ni Austin “Chumlee” Russell, su compañero en el programa, ni Corey Harrison, su hijo. Hace 2 años, Harrison perdió a otro de sus hijos, Adam, a causa de una sobredosis.
Según TMZ, la pareja planea pasar su luna de miel en Cancún, México, más adelante en enero.
Se comprometieron a inicios de 2025 durante un viaje por viñedos en Chile.
Harrison ha tenido 3 matrimonios previos; el más reciente fue con Deanna Burditt, de 2013 a 2020. Desde 2009 encabeza el reality transmitido por History.
Rick Harrison y Angie Polushkin durante la ceremonia en Las Vegas.