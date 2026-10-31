Mourinho deja mensaje claro a Mbappé y lo que dijo del Balón de Oro de Kane: "Frustración"

Madrid, España.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó, en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander este domingo, que "muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca" respecto a la polémica en torno a Kylian Mbappé por unas declaraciones sobre un 'meme' que lo comparaba con un "dictador chino".

"Lo de China son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú dices, pero le he visto muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer", añadió.

"Tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Los dos han tenido la clase de tener una reacción inmediata y yo me siento como entrenador muy representado por mi club y por mi jugador. Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y al mismo tiempo tiene clase", resumió.