Motagua vs Olimpia, EN VIVO, clásico Liga Nacional Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras se paraliza este domingo 12 de abril con una nueva edición del clásico entre Fútbol Club Motagua y Club Deportivo Olimpia, los dos equipos más laureados del fútbol hondureño. Azules y albos se verán las caras en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en un duelo correspondiente a la jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde no solo estarán en juego tres puntos, sino también el orgullo y la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

El “Ciclón Azul” llega golpeado, luego de perder su invicto el pasado jueves tras caer 0-1 ante Marathón. Ahora, con el respaldo de su afición, buscará reencontrarse con la victoria. Motagua se ubica en la segunda posición con 29 puntos y tiene como objetivo arrebatarle el liderato al Real Club Deportivo España, que suma 30 unidades. En cuanto a bajas, el delantero brasileño John Kleber de Oliveira no estará disponible tras su expulsión ante Marathón, sanción que lo dejará fuera por tres encuentros. Por su parte, el “León” llega en ascenso. El equipo dirigido por Eduardo Espinel ha ido de menos a más en el torneo y actualmente ocupa la tercera posición con 26 puntos. Una victoria le permitiría igualar en unidades a su eterno rival. Olimpia recibe buenas noticias con el regreso de Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes se recuperaron de sus lesiones. Además, vuelve tras sanción el joven David Flores.

Estadística

En el historial, Olimpia y Motagua se han enfrentado en 290 ocasiones: el León domina con 111 triunfos, el Ciclón Azul suma 64 victorias y se registran 115 empates.

Mundialistas presentes

El árbitro central del Superclásico 291 será el mundialista Héctor Said Martínez, quien estará acompañado por los también mundialistas Walter López, Cristian Ramírez y Merlín Soto. El asesor será Wilson Matute.

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