El oso de la jornada: así fue el terrible error de Ortíz en Motagua-Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

¡Tremendo error! El portero Luis Ortíz fue protagonista en el primer tiempo del clásico entre Motagua vs Olimpia, luego de protagonizar un tremendo "oso" en el tiro de Edwin Rodríguez que terminó con el tanto de los Albos.

El derbi capitalino estuvo marcado por los disturbios por la previa que terminó con varios heridos y daños materiales, sin embargo, las autoridades determinaron que se debía disputar y las acciones comenzaron a partir de las 6:00 pm.

Tras los lamentables hechos, los aficionados se mantuvieron para poder ver con normalidad el clásico. Y en el primer cuarto de hora, los mismos pudieron disfrutar de un tanto de Edwin Rodríguez, mismo que terminó protagonizando Luis Ortíz.