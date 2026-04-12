El oso de la jornada: así fue el terrible error de Ortíz en Motagua-Olimpia

¡Tremendo error! El portero Luis Ortíz fue protagonista en el primer tiempo del clásico entre Motagua vs Olimpia, luego de protagonizar un tremendo "oso" en el tiro de Edwin Rodríguez que terminó con el tanto de los Albos.
El derbi capitalino estuvo marcado por los disturbios por la previa que terminó con varios heridos y daños materiales, sin embargo, las autoridades determinaron que se debía disputar y las acciones comenzaron a partir de las 6:00 pm.
Tras los lamentables hechos, los aficionados se mantuvieron para poder ver con normalidad el clásico. Y en el primer cuarto de hora, los mismos pudieron disfrutar de un tanto de Edwin Rodríguez, mismo que terminó protagonizando Luis Ortíz.
Y es que, en el minuto 13, Rodríguez puso a ganar a Olimpia gracias a un tiro libre que ejecutó desde la frontal y, aunque parecía ser sencillo para el guardameta del Ciclón Azul, a este se le dficultó y la esférica cruzó la meta.
El tiro parecía no llevar nada, pero el arquero Luis Ortíz, muy confiado, no hizo una buena recepción y la pelota se le fue por debajo de las piernas para marcar uno de los osos del campeonato.
Este es el primer gran error de Luis Ortíz con la camisa de Motagua, el arquero que llegó el torneo pasado y le quitó el puesto a Marlon Licona, falló con sus manos y puso a celebrar al León.
Con este tanto, el Olimpia se fue con la ventaja mínima al descanso en el clásico nacional ante Motagua. Este duelo es correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.