¿Messi jugará ante los Tigres? Lo último sobre el futbolista argentino

Miami, Estados Unidos.

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, informó este martes que Lionel Messi no entrenó este martes con el resto del equipo después de que se sintiera incómodo en su vuelta a los terrenos de juegos el pasado fin de semana, aunque no descartó que esté listo para el encuentro de cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de este miércoles 20 de agosto.

"Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al partido eliminatorio, precisando que el astro argentino se había sentido incómodo durante los 45 minutos que disputó el pasado fin de semana ante Los Ángeles Galaxy, en el que supuso su regreso a la competición tras una lesión en su pierna derecha.

"Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", agregó el preparador sobre la posible participación de Messi ante Tigres.