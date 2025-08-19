  1. Inicio
¿Messi jugará ante los Tigres? Lo último sobre el futbolista argentino

Inter Miami se enfrenta este miércoles a los Tigres en duelo por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Leo Messi es la máxima figura del Inter Miami y está en duda su participación para el duelo por la Leagues Cup.
Miami, Estados Unidos.

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, informó este martes que Lionel Messi no entrenó este martes con el resto del equipo después de que se sintiera incómodo en su vuelta a los terrenos de juegos el pasado fin de semana, aunque no descartó que esté listo para el encuentro de cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de este miércoles 20 de agosto.

"Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al partido eliminatorio, precisando que el astro argentino se había sentido incómodo durante los 45 minutos que disputó el pasado fin de semana ante Los Ángeles Galaxy, en el que supuso su regreso a la competición tras una lesión en su pierna derecha.

"Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", agregó el preparador sobre la posible participación de Messi ante Tigres.

El '10' de la Albiceleste se retiró lesionado el pasado 2 de agosto durante el encuentro contra el Necaxa mexicano correspondiente a la primera fase de la Leagues Cup, y se perdió los dos siguientes partidos de su equipo.

Aunque apenas disputó 45 minutos ante los Galaxy, fue decisivo para la victoria del Inter Miami por 3-1, anotando el segundo tanto y repartiendo la asistencia del tercero.

Sobre el partido ante Tigres, Mascherano dijo que es "un equipo que tiene mucho poderío ofensivo" y al que tratarán de arrebatar la posesión.

El Inter Miami terminó con ocho puntos y como segundo clasificado de la Conferencia de la MLS la primera fase de la Leagues Cup, y recibirá este miércoles como local en el Chase Stadium al conjunto mexicano, que sumó seis puntos en sus tres partidos disputados.

El Inter Miami busca revalidar el título de la Leagues Cup que conquistó en 2023, unos meses después del fichaje de Lionel Messi, y que supuso el primer trofeo en la historia del club.

