Messi sufre otra baja, Real Madrid gana millones con venta y Guardiola borra a joya

Ofertas a jugador del Barcelona, Real Madrid recibe millones tras venta, baja en el Inter Miami de Messi y condición a Donnaruma para su nuevo club.

1 de 17

Estos son los fichajes en las últimas horas del mercado de pases en el fútbol internacional.
2 de 17

La Gazzetta dello Sport detalla que el AC Milan tiene como prioridad reforzar la delantera y uno de los nombres que están sobre la mesa es el de Dusan Vlahovic.
3 de 17

OFICIAL // El centrocampista del Espanyol Antoniu Roca ha renovado este martes hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado la entidad blanquiazul en un comunicado, y consolida así su crecimiento desde que llegó en el juvenil B del club catalán.
4 de 17

Yağız Sabuncuoğlu informa que el Oporto, el Inter y el Borussia Dortmund han enviado ofertas por Edson Álvarez al West Ham.
5 de 17

OFICIAL // El Elche ha anunciado este martes la renovación del contrato de su centrocampista Rodrigo Mendoza hasta 2028 con la opción de prolongarlo un año más.
6 de 17

Fabrizio Romano adelanta que Douglas Luiz está muy cerca de regresar a la Premier League. El Nottingham Forest pagará 35 millones por el jugador.

 Foto Fabrizio Romano
7 de 17

Fabrizio Romano confirma que el Tottenham ha llegado a un acuerdo con el Crystal Palace para firmar al delantero, Eberechi Eze por 60 millones de euros.
8 de 17

Informa Fabrizio Romano que Garnacho rechazó una oferta del Bayern y su intención es clara: jugar para el actual campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea.
9 de 17

Sin lugar en el Manchester City de Pep Guardiola, Claudio Echeverri de 19 años alista las maletas para incorporarse al Bayer Leverkusen, donde se encontrará con su compatriota Exequiel Palacios, campeón del mundo y también ex River Plate.
10 de 17

Según el periodista Jose Ignacio Fernández, Alexander Sørloth ha perdido la paciencia en el Atlético de Madrid tras ser relegado a un papel secundario
11 de 17

Matteo Moretto de MARCA detalla que la Premier League sigue de cerca la situación de Marc Casadó. Equipos como el West Ham y Wolves le siguen de cerca.
12 de 17

OFICIAL // Drake Callender deja al Inter Miami de Messi y se marcha al Charlotte FC, su rival de la Conferencia Este, por 400.000 mil dólares en Fondos de Adjudicación General (GAG) para 2025 y otros 350.000 para 2026.
13 de 17

OFICIAL // Jackson Tchatchoua se convierte en nuevo jugador del Wolves. Llega proveniente desde el Verona por 12,5 millones de euros.
14 de 17

OFICIAL // El lateral zurdo español Miguel Gutiérrez fichó este martes como nuevo jugador del Nápoles italiano procedente del Girona. Miguel Gutiérrez, de 24 años y canterano del Real Madrid, firmó hasta 2030, por las próximas cinco temporadas, en una operación que se cerró alrededor de los 20 millones de euros con bonus incluidos, según apuntan medios locales.
15 de 17

El Real Madrid se reservó un 50% de su traspaso, por lo que recibirá alrededor de 10 millones de euros.
16 de 17

El Hércules y el Real Madrid Castilla alcanzaron un acuerdo para la cesión de Jeremy de León.
17 de 17

Fabrizio Romano revela que los agentes de Donnarumma mantuvieron una reunión con el Manchester City y todo depende de que se concrete la marcha de Ederson al Galatasaray.
