Mascherano anuncia decisión final del Inter Miami con David Ruiz

Miami, Estados Unidos.

Durante los últimos días se especuló con la posible salida de David Ruiz del Inter Miami. El volante hondureño superó una lesión que sufrió en marzo y luego recibió el alta médica a finales de julio, por lo que solamente ha disputado tres partidos en la presente MLS 2025. Ante los rumores que lo vinculan fuera del club, Javier Mascherano fue el encargado de sentenciar su futuro al asegurar que no tiene intenciones de desprenderse de ningún futbolista durante este período de transferencias.

Previo al partido de este miércoles contra los Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, el entrenador argentino del Inter Miami fue consultado sobre los próximos movimientos en esta ventana de fichajes y revela que están tratando de llevar dos refuerzos más. "El club está trabajando en poder traer 1-2 refuerzos, esperamos que se pueda dar. Lo que sí puedo decir es que esperamos que no haya ninguna salida, los que hoy están con nosotros que nos acompañen hasta el final de temporada. Si podemos sumar a alguien más, muchísimo mejor. Pero mi idea es clara, no desprenderme de ningún jugador más", explicó el DT en conferencia de prensa.

De esta manera, Mascherano confirma que cuenta con todos los futbolistas disponibles en su plantilla, incluido David Ruiz, que tenía varias ofertas para dejar la franquicia, según lo publicado por el periodista José Armando. La citada fuente aseguró que el Inter Miami escuchó las propuestas de Atlanta, Toronto y San José por el mediocampista hondureño, pero ninguna cumplió las expectativas. "Inter Miami considera a Ruiz un jugador de exportación y no de préstamo únicamente. Se queda, a menos que llegue una oferta de último momento", apuntó el reportero que cubre toda la actualidad de la institución rosa.


