Olimpia sufrió, pero acaricia pase en la Copa Centroamericana

El Club Deportivo Olimpia, vigente campeón de Honduras, empató 2-2 ante el Águila en sufrido duelo realizado en El Salvador por la penúltima jornada de la Copa Centroamericana 2025. Con este empate, el Xelajú de Guatemala por el Grupo D se convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana ya que suma 9 puntos.

En el caso del Olimpia, los albos llegan a siete unidades y acarician la clasificación a la siguiente ronda. Águila se queda en el tercer puesto con 4 unidades, lo completan los eliminados Hécules y Real Estelí con cero puntos. En la última jornada, el cuadro olimpista recibe al Xelajú y le bastará un empate para confirmar su clasificación. Inclusive perdiendo y dependiendo de lo que haga Águila.

FINALIZÓ: Olimpia empata 2-2 ante Águila en el estadio Cuscatlán.

Minuto 93 Uffffff. Kevin López conecta de cabeza y el portero del Águila en dos tiempos se queda con el balón.

Minuto 90 Se añaden cuatro minutos.

Cambio en Olimpia: Ingresa Carlos Sánchez y se marcha Elison Rivas.

Minuto 88 Tarjeta amarilla para Jorge Álvarez del Olimpia.

85 minutos: Ufffffffff. Derechazo de Jerry Bengtson y el balón pasa a un lado del arco.

80 minutos: Empate 2-2 entre Águila y Olimpia en el estadio Cuscatlán.

Bnguché se la da vuelta dentro del área y saca remate para cruzar al portero del Águila y desatar la alegría en todo el olimpismo.

Minuto 79 ¡Gooooooooooooooooool del Olimpia! Jorge Benguché anota y es el 2-2 ante Águila.

Minuto 75 Uyyy. Remate de Joel Turcios del Águila y el balón pasa a un lado del arco.

Minuto 73 Cambios en Olimpia: Ingresan Kevin López y Jorge Benguché, se fueron José Mario pinto y Yustin Arboleda.

Mauro Caballero de taco en el primer palo tras el cobro de un tiro de esquina manda la pelota al fondo de las redes. Golazo del Águila.

Minuto 70 ¡Gooooooooooool del Águila! Golazo de taco y los salvadoreños vencen al Olimpia.

62 minutos: Edrick Menjívar en dos tiempos se queda con el balón tras remate de Tomás Granitto.

Minuto 61 Tarjeta amarilla para Elison Rivas del Olimpia.

60 minutos: Águila y Olimpia están empatando 1-1. Se le ha invalido un gol que era legítimo para el campeón de Honduras.

Minuto 59 Cambios en Olimpia: Ingresan Jorge Álvarez y Dereck Moncada, se marchan Marcos Montiel y Michaell Chirinos.

Minuto 58 ¡Polémica! Jerry Bengtson anota, pero el gol no es validado y parece que el árbitro sanciona una falta previa de Yustin Aboleda. Fuera de juego jamás existía.

Minuto 57 ¡Uyy! Remate de Diego Gregori Díaz y el balón pasa arriba del arco.

Minuto 55 Tarjeta amarilla para el defensor Facundo Queiroz del Olimpia.

Minuto 49 ¡Ufff! Centro de Arboleda y Bengtson dentro del área anticipa a zaguero, saca remate pero la pelota pasa a un costado de la portería. Cerca el segundo gol del Olimpia.

Minuto 47 Edwin Rodríguez con pésimo pase y desperdicia lo que era un contragolpe importante para Olimpia.

Olimpia sin cambios para el inicio del segundo tiempo.

Inicia el segundo tiempo en el Cuscatlán: Águila y Olimpia empatan 1-1.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia empata 1-1 ante Águila en duelo complicado para los campeones de Honduras por la Copa Centroamericana.

45 minutos: Se añade apenas un minuto en este primer tiempo.

Minuto 42 Uyyy. Remate de Diego Gregori del Águila y el balón pasa a un lado del arco. Se salva Olimpia.

Jerry Bengtson aparece en el segundo poste, tras cabezazo que conectó primero Arboleda luego de un saque de manos de Marcos Montiel. Olimpia lo empata cuando peor la pasaba.

Minuto 39 ¡Gooooooooooooool del Olimpia! Jerry Bengtson anota y el León le empata al Águila por la Copa Centroamericana.

Minuto 35 Tarjeta amarilla para el lateral derecho Kevin Güity del Olimpia por dura falta sobre Tomás Granitto.

Minuto 32 Cabezazo de Yustin Arboleda y el balón se marcha arriba del arco.

Minuto 30 ¡Goooooooooooool del Águila! Darwin Cerén anota y están venciendo al Olimpia .

Minuto 24 ¡Uyyyyyyy! Ahora disparo de Dixon Rivas y la pelota pasa rozando el palo. Otra clara oportunidad desperdiciada por Águila.

Minuto 22 ¡Ufffffff! Remate dentro del área de Diego Gregori y el balón pasa arriba del arco. Cerca el gol del Águila y se salva Olimpia.

Minuto 20 Olimpia comienza a manejar mejor la pelota, pero por ahora no genera peligro en el área del Ágiila.

Minuto 16 ¡Uyy! Diego Gregori del Águila saca remate y el portero Edrick Menjívar en dos tiempos se queda con la pelota. Primer aviso de los locales.

Se cumplen 15 minutos y no hay goles en el duelo Águila vs Olimpia. No tenemos ocasiones de peligro en las porterías.

Minuto 7 Remate de Mauro Caballero del Águila que detiene en el fondo Edrick Menjívar.

Minuto 2 Tiro libre de Edwin Rodríguez y el portero del Águila se queda con el balón sin dar rebote.

¡COMENZÓ! Olimpia se enfrenta al Águila por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

ATENCIÓN: Plaza Amador de Panamá oficialmente es el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Centroamericana tras vencer 3-2 al Managua de Nicaragua. Ambos clubes son del Grupo A.

El 11 titular del Águila: 22- Benji Villalobos; 7- Tereso Benítez, 2- Julio Sibrián, 28- Ronald Gómez, 6- Dixon Rivas; 5- Tomás Granitto, 11- Nelson Rodríguez, 27- Herberth Díaz, 24- Darwin Cerén; 19- Mauro Caballero y 10- Diego Gregori.

Eduardo Espinel apuesta en el ataque por Chirinos, Bengtson y Yustin Arboleda. Manda a la banca a jugadores como Benguché y Dereck Moncada que venían siendo titulares.

Jorge Álvarez no está al 100% y como consecuencia comenzará en la banda.

El 11 titular del Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiróz, 5- Elison Rivas; 14- Marcos Montiel, 8- Edwin Rodríguez, 7- José Mario Pinto, 33- Michaell Chirinos; 27- Jerry Bengtson y 19- Yustin Arboleda.

En estos momentos llega la delegación del Olimpia al estadio Cuscatlán de El Salvador.

El partido Águila vs Olimpia de este martes 19 de agosto comenzará a las 8:06pm, horario de Honduras.

Para Olimpia, el compromiso ante Águila también es una especie de revancha debido a que en el 2024 los salvadoreños se impusieron con un resultado de 2-0.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto sobre el partido Águila de El Salvador vs Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana.

