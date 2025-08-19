Jeaustin Campos recibe duro e histórico castigo en Copa Centroamericana

¡Mano dura! El Comité Disciplinario de la Concacaf no perdonó y este martes 19 de agosto anunció una fuerte sanción al entrenador tico, Jeaustin Campos del Real España, luego de un polémico gesto en la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025.
El ente disciplinario argumentó que el estratega del cuadro Aurinegro será suspendido por una fuerte cantidad de partidos, alegando que "la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol", fueron determinantes para tomar la decisión.
La escandalosa acción se dio en el juego entre el Municipal vs Real España por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025. La Máquina terminó perdiendo por 2-1 ante los chapines, y al finalizar el encuentro, Jeastin Campos, respondió a las burlas de los hinchas llevándose la mano a la boca.
El gesto que realizó el entrenador de Real España fue señalado como una referencia racista y el momento quedó grabado en las cámaras. Tras las investigación, la Concacaf anunció que el entrenador será suspendido diez partidos tras sus "gestos discriminatorios".
Comunicado completo sobre el castigo de Jeaustin Campos
"El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.
Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.
La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol.
El señor Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar", finaliza el comunicado.