Jeaustin Campos recibe duro e histórico castigo en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

¡Mano dura! El Comité Disciplinario de la Concacaf no perdonó y este martes 19 de agosto anunció una fuerte sanción al entrenador tico, Jeaustin Campos del Real España, luego de un polémico gesto en la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025.

El ente disciplinario argumentó que el estratega del cuadro Aurinegro será suspendido por una fuerte cantidad de partidos, alegando que "la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol", fueron determinantes para tomar la decisión.

La escandalosa acción se dio en el juego entre el Municipal vs Real España por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025. La Máquina terminó perdiendo por 2-1 ante los chapines, y al finalizar el encuentro, Jeastin Campos, respondió a las burlas de los hinchas llevándose la mano a la boca.