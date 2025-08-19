¿Quiere Real España fichar al "Chino" López? Jeaustin Campos se pronuncia

"Real España tiene una final", así de tajante fue la respuesta del técnico costarricense Jeaustin Campos, quien tiene el panorama para el encuentro de este miércoles ante el complicado Diriangén de Nicaragua.
Un empate o una derrota elimina a la realeza en el Estadio Morazán. La Máquina juega su primer partido de local tras caer en sus primeras dos visitas, pero mañana tiene que ganar por obligación en la tabla de posiciones.
El entrenador de Real España mencionó que si su equipo juega como lo hizo ante Olimpia, podría sumar tres puntos importantes. También respondió cuando le consultaron si estaba interesado en "Chino" López o Rubilio Castillo.
Diriangén, un equipo duro en Copa Centroamericana: "Para nosotros es la primera final en este semestre, es un partido de matar o morir, es un gran equipo, lo ha demostrado, es el grupo de la muerte. Es de los pocos grupos donde los equipos no tendrán puntaje perfecto. Así que va estar bueno, pero estamos claros que es la primera final".
CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS
¿Puede cambiar el modelo de juego? "Creo que, tanto con José como su servidor, no tenemos un esquema definido de juego, depende de lo que está buscando. Vamos a esperar que nos puede presentar ellos, es un buen equipo. Además, estamos a la expectativa, estamos en casa, queremos ser incisivos, queremos ser agresivos desde el primer minuto".
¿Cuánto va a cambiar Real España? "Contra Olimpia fuimos muy ofensivos, con muchísimas situaciones de gol, no tuvimos jugadas apremiantes atrás, fue un partido bastante importante. Mañana Nixon no va a poder jugar, está expulsado, tenemos que buscar un sustituto, el equipo no ha sido superado, esperamos tener una mejor versión de lo que tuvimos contra Olimpia, nos hizo falta la anotación".
Se les ha escapado el resultado en los segundos tiempos, ¿qué hacer para evitar esas desconcentraciones? "En realidad hemos pagado un precio en este torneo con cualquier pestañeo, pierdes más que en los torneos nacionales, no te perdonan tanto. A nosotros dos nos ha pasado. Siento que el equipo ha madurado entre comillas, sobre todo en el torneo nacional, en este partido estuvimos concentrados".
La afición está molesta, ¿qué garantía da de cara a este juego? "El partido ante Olimpia fue un buen partido, fue un rival complicado, hubo mucha polémica, tuvimos ocasiones. Creo que si hay un modelo que tenemos que perseguir es ese. Yo sé que la afición está inconforme, pero no todos los equipos tienen ese lujo de jugar en este torneo internacional, no es fácil jugar un torneo internacional, el equipo está construyéndose, peleando por los dos torneos".
¿Profe, hay posibilidades de fichar al "Chino" López? "La verdad no había tenido noticia sobre eso. No he tenido conversaciones con él. Hasta el momento no me ha llegado ninguna comunicación de la directiva. Sí te puedo decir que es un jugador picante, que tiene mucha movilidad, nos daba mucho dolor de cabeza, pero no te pudo decir nada más, habría que preguntarle a los patrones".
¿Le interesa Rubilio Castillo? "Hablemos del partido de mañana. Ja, ja, ja.
¿Qué le parece el formato de Concacaf? "Primero no es excusa donde estamos ahora, pero si analizamos los criterios de desempate, está uno por el resultado particular, ahí sí me parece que hay una inequidad. Es un poco el azar, hasta en los grupos. Pero si ese es el modelo, hay que respetarlo.