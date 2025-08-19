Motagua suma refuerzo, nuevo legionario, ¿Davis Flow a la Liga Nacional?

Estos son los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el fútbol hondureño.
El equipo Kalamata FC de Grecia presentó al defensor hondureño Sub 17, Óscar Jair Rápalo, quien es el primer jugador que manda al Viejo Continente Alfredo Mejía, quien se retiró para ser el director de las academias en Estados Unidos.
El centrocampista hondureño Deybi Flores dejará al Toronto de la MLS y apunta a jugar en el fútbol de Arabia Saudita. El seleccionado catracho se estaría uniendo al Al-Najma SC, donde juega Romell Quioto.
El Real España dio de baja en pleno torneo al experimentado delantero argentino Matías Rotondi. El artillero no vio acción por el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2025 y esto agudizó su continuidad en el cuadro catedrático .
Tras salir del Real España, Matías Rotondi encontró nuevo equipo y se marchó al fútbol de Guatemala ya que fue fichado por el Cobán Imperdial del balompié chapín.
El guatemalteco Adrián Barrios se suma al cuerpo técnico del Motagua del español, Javier López, como auxiliar técnico.
Inter Miami tomó la decisión de mantener en el equipo al hondureño David Ruiz pese a que recibió ofertas de otros clubes de la MLS e inclusive de Brasil por el centrocampista catracho.
El entrenador argentino Javier Mascherano se encargó de revelar que David Ruiz se mantiene en el Inter Miami: "Lo que sí te puedo decir es que esperamos no haya ninguna salida, los que están hoy en día con nosotros, seguirán hasta final de temporada. Si viene un jugador, bienvenido. Está clara que mi idea no es desprenderme de ningún futbolista más", indicó en rueda de prensa.
Davis Flow: El tiktoker hondureño es pretendido por el CD Choloma y Platense, dicha información la reveló en conferencia Supremo. Inclusive señaló que sería observado este viernes en el estadio Morazán.
El Club Deportivo Marathón sorprendió tras anunciar la salida del experimentado delantero Iván López.
Tras salir del Marathón, Iván López fue vinculado al Platense pero dicha noticia fue negada. Inclusive se habla de que podría volver al Parrillas One de la Liga de Ascenso.
El joven delantero Dereck Moncada podría ser el próximo jugador en irse del Olimpia rumbo al extranjero. Se habla de que clubes de la MLS y de Europa se han mostrado interesados en el futbolista hondureño.
El entrenador Fernando Molina se encuentra en la cuerda floja en el CD Choloma tras el mal inicio del equipo en el torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional. Si el equipo maquilero pierde en la próxima jornada, será cesado de su puesto.
Alberth Elis fue anunciado como nuevo fichaje del equipo Marítmo de la segunda división de Portugal. El atacante hondureño utilizará el dorsal 9 y llega procedente del Olimpia.
Sorpresivamente el defensor hondureño Kevin Álvarez fue dado de baja por el Génesis PN en pleno inicio de torneo.