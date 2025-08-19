Marathón con fuerte comunicado: "Defenderemos con firmeza a nuestro equipo"

San Pedro Sula, Honduras.

En el Marathón no están nada contentos después de afrontar los primeros dos clásicos del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto verdolaga señaló a través de un comunicado que los errores arbitrales le perjudicaron en las cotejos ante Real España y Motagua. El Club Deportivo Marathón informa a su fiel afición y a la prensa deportiva que, tras los acontecimientos ocurridos en los partidos frente a Real España y Motagua, se han presentado de manera formal los reclamos correspondientes ante las autoridades de la Liga Nacional y la Federación de Fútbol.

Nuestra institución considera que las decisiones arbitrales tomadas en ambos encuentros han sido reiteradamente perjudiciales y contrarias al espíritu de las reglas del juego, afectando directamente el desempeño deportivo del equipo. La Junta Directiva del Club Deportivo Marathón reafirma que siempre velará por los intereses de la institución y no permanecerá en silencio frente a situaciones de injusticia. Defenderemos con firmeza a nuestro equipo, respetando los canales oficiales y exigiendo la transparencia y la equidad que merece el fútbol hondureño.

LAS POLÉMICAS

En el encuentro ante Real España, el gol de Jack Baptiste no debió contar para la escuadra españolista, que su tanto se desvió en el juvenil Nixon Cruz, quien estaba en claro fuera de juego al momento exacto del disparo del volante aurinegro. Para el clásico frente a Motagua, antes del pitazo inicial llegó la polémica contra el conjunto verdolaga. Diario Diez conoció treinta minutos antes del partido la alineación principal que mandaba el equipo verdolaga donde claramente se nota que Henry Adalberto Figuera (número 2) iba a ser suplente (marcado con una 'X') y que el titular sería Kenny Bodden Mejía. Sin embargo, la confusión comenzó cuando el Marathón publicó en sus redes sociales el equipo titular donde figuraba Henry Figueroa como el defensa central del club. Y justamente cuando iba a empezar el partido, el árbitro central, el comisario y Motagua se dieron cuenta del error que había cometido el club que dirige Pablo Lavallén.