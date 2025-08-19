Famoso mundialista se une y pule a tiktokers de la selección de Honduras

Los tiktokers de la selección de Honduras no paran de sorprender y en la práctica de este martes fue sensación la incorporación de un mundialista.
Davis Flow es una de las esperanzas de gol de la selección de tiktokers de Honduras ya que en la ida se destapó con un golazo en El Salvador.
Los tiktokers de Honduras entrenaron este martes en horas de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Los tiktokers están conscientes de que la afición espera un triunfo para la revancha que sostendrán este viernes ante El Salvador.
Encabezados por Supremo, los tiktokers de la selección de Honduras siguen con su preparación y se trasladaron al estadio Olímpico de San Pedro Sula.
El Dembélé de Honduras anda un nuevo look y es una de las esperanzas en la zona de ataque de la selección de tiktokers de Honduras.
Mediante sus redes sociales, Supremo sorprendió al informar de que ficharon a un reconocido entrenador mundialista para que los prepare de cara al duelo ante El Salvador.
Ramón Enrique Primitivo Maradiaga es el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras y se encargará de pulirlos para el partido ante El Salvador.
"El gran Primitivo Maradiaga se convierte en el entrenador técnico de la selección Tiktoker", anunció Supremo en sus redes sociales.
Sin tiempo que perder, Ramón Maradiaga se dirigió al estadio Olímpico para pulir a la selección de tiktokers de Honduras.
Ramón Enrique Maradiaga le dio un par de indicaciones a los tiktokers y ellos estuvieron atentos a cada una de sus palabras.
Shin Fujiyama forma parte de la selección de tiktokers de Honduras.
El gran Caracolito es otro de los que realizó el entrenamiento de este martes de la selección de tiktokers de Honduras.
César Murillo la semana pasada se preparó entrenando con la Real Sociedad de Tocoa para llegar en buenas condiciones para el duelo de este viernes.
Uno de los integrantes de Los Barbaritos también forma parte de la selección de tiktokers de Honduras.
Cada uno de los tiktokers se mostró concentrado en la práctica realizada en el estadio Olímpico.
La Bicha Catracha sorprendió al decidir llegar a observar los entrenamientos. Ella será una de las pomponeras que dará un show al medio tiempo del Honduras vs El Salvador.
Supremo se mostró sonriente e ilusionado con poder sacar un triunfo. El tiktokers anunció que les dará una sorpresa a sus amigos aunque por ahora se desconocen más detalles.
Los tiktokers de Honduras y de El Salvador se enfrentan este viernes 22 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula.